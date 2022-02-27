Окупанти стягують більше військ у Білорусі і обстрілюють мирні міста – ЗСУ

У Білорусі ближче до України перекидають вертольоти і винищувачі-бомбардувальники.
Окупаційні війська стягують більше сил з боку Білорусі – цей напрямок став одним з центрів концентрації окупаційних військ.
Ближче до України перекинули вертольоти і літаки, повідомляє Генштаб ЗСУ.
"До аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил. До аеродрому Барановичі – чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34", – розповіли у ЗСУ.
Противник перегрупував війська і проводить наступальні операції на українську столицю. Проте українські військові успішно захищають Київ, зазначили у Генштабі.
При цьому ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста Харків і Балаклея. Також триває оборона міста Херсон.
Росія вивела кораблі Чорноморського флоту, щоб уражати надводні сили українського ВМС.
"Противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищено. Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій", – додали у Генштабі ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на дипломатичні джерела. Зазначається, що локації висадки десанту – Київський та Житомирський напрямки.
Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін зав'язне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.
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