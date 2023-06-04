УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – Бульба

Альона Вороніна
4 червня 2023, 03:30
100
Зараз Білорусь остаточно дрейфує до Росії, але деякі події можуть різко змінити цей курс.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Білорусь врятує лише перемога України, зазначає Сергій Бульба/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Перемога України у війні проти країни-агресорки Росії може врятувати також Білорусь. Зараз РБ рухається до остаточного зближення з РФ, але поразка країни-окупанта у війні різко змінила б ці процеси.

Про це розповів колишній білоруський військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба в інтерв’ю Главреду. Він вважає, що у Білорусі після перемоги України у війні може початися рух проти Росії та білоруського режиму.

"На жаль, ми остаточно дрейфуємо до Росії. І нас могло б урятувати тільки одне – перемога України і її вихід до кордонів. А якби Україна потім ще б і зачистила усе, то тоді б вже і в Білорусі знайшлося багато тих, хто виступив би проти Росії і білоруського режиму", – зазначає Бульба.

Він зазначає, що до війни проти України в Білорусі готові близько 30% військовослужбовців. Але насправді РБ немає ким і чим воювати, тому по-справжньому ставати до зброї і йти проти українців білоруські військові не хочуть.

"Я говорив про три бригади сил спецоперацій. Вітебську бригаду довели до 2 тисяч, приблизно стільки ж у Брестській та близько 1,5 тисяч у Мар'їній Гірці. І серед них тільки 30 відсотків вірили у свій професіоналізм і думали, що можуть воювати. В іншому Білорусі, власне, і виставити нічого – це ще чотири механізованих бригади, серед яких я не бачу таких лютих воїнів, яких потрібно на ланцюгу тримати, інакше вони всіх порвуть. Немає такого. Ніхто не хоче по-справжньому воювати", – зазначив білоруський політик і громадський діяч.

Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) – білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

При цьому він зазначає, що не варто зараз чекати якогось бунту в Білорусі.

"Вони самі кажуть, що якщо їх поженуть воювати в Україну, то щойно звідти підуть "200-ті" і "300-ті", страх "задвухсотитися" на фронті подолає страх сісти в Білорусі за зраду батьківщині. І тільки тоді можливі бунти", – сказав Бульба.

Дивіться інтерв'ю Сергія Бульби про Лукашенка Главреду:

Раніше Бульба зазначав, що на заміну самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у разі його хвороби чи смерті уже готові дві людини. Замість нього до влади в РБ може стати або очільниця Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь Наталія Кочанова, або держсекретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. При цьому у білоруської опозиції немає жодних шансів добратися до влади.

Також Бульба розповів, що Лукашенко має запущене хронічне серцево-судинне захворювання. Його не прооперували тоді, коли це було потрібно, тому з’явилося весняне загострення. Але ця хвороба не смертельна.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь вторгнення Росії новини Білорусі Сергій Бульба
Реклама

Головне за день

"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – Бульба

"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – Бульба

03:30 Світ
Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

23:50 Україна
Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

22:41 Політика
Всі головні новини

Останні новини

05:30

Піонтковський - про дилему Путіна: він втратить і Бєлгородщину, і Донбас

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 4 червня

03:30

"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – БульбаВідео

02:10

Шалений тест на IQ: лише геній помітить помилку на зображенні дитячої вечірки

01:35

Бульба оцінив, скільки білорусів бажають воювати з Україною

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03 червня, субота
23:52

Чоловік Наталі Портман зрадив актрисі: подробиці потрапили в ЗМІ

23:50

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по ДніпропетровщиніФотоВідео

23:02

"Розпалювач війни не я, а Путін": Шольц поставив на місце проросійських активістівВідео

22:41

Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

Реклама
22:04

Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є людиВідео

21:59

Загинула біля укриття: стали відомі щемливі подробиці про померлу 9-річну дівчинкуВідео

21:20

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп димуВідео

21:12

Що краще пити в спеку гаряче або холодне: напій, який точно втамовує спрагуВідео

20:57

"Глава ГУР помер після ракетної атаки": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

20:51

Блогерка Воронова поскаржилася, що не може через дітей сидіти під арештомВідео

20:08

Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назвуВідео

19:38

"Україна без Криму": МЗС різко відповів Угорщині на підігравання РосіїВідео

19:20

"Жаба-гадюкінг" між Пригожиним і Кадировим: хто когоПогляд

19:05

"ПаУза" чи "паВза", "лаУреат" чи "лаВреат": Авраменко приголомшив змінами у правописіВідео

18:57

Навіщо зашивати лавровий лист у подушку: відповідь вас здивує

Реклама
18:53

Трапиться довгоочікувана зустріч: 3 знака зодіаку потонуть в любові зовсім скороВідео

18:53

Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУРВідео

18:34

Звернули увагу всі: Орбан жорстко зганьбився на саміті в МолдовіВідео

17:59

Як зробити сметану в домашніх умовах: натуральний і смачний продукт здивує

17:51

У Путіна заклянчили перемовини і поплакалися в скаргах на ЗахідВідео

17:31

"Усе йде за планом": РФ провалила усі спроби стримати контрнаступ ЗСУ - МіноборониВідео

17:17

"Там нікого не було": охоронець прямо сказав, чому укриття в Києві було закритеВідео

17:05

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримав таке правоВідео

16:40

Путін не зіштовхував Пригожина і Шойгу і мовчить з іншої причини - ЯковенкоВідео

16:23

Як правильно казати – "згодна" чи "згідна": мовознавець пояснив поширену помилкуВідео

16:13

"Ми їх морально розбили": Зеленський розповів про страшенну втому росіянВідео

16:12

Колишній чоловік Ані Лорак знову одружився

16:12

"Діти обліпили його": окупанти вбили 21-річного сина відомого банкіра

15:40

Чим удобрити петунію: пишне цвітіння нікого не залишить байдужим

15:25

Чи потрібно чистити мойву перед тим, як смажити: вас здивує несподівана відповідь

15:04

"Йде захоплення території": Пригожин в істериці зібрався воювати за БілгородщинуВідео

14:58

Пугачова заборонила продавати свій замок під Москвою

14:29

У Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриттяВідео

14:24

Який сир найкраще підходить для піци: як зробити ідеальну домашню піцу

14:22

Учасник гурту Kalush Orchestra освідчився дівчині просто на сценіВідео

Реклама
14:10

Атака України на Москву не доведена, але Київ зможе бити вглиб Росії - CNNВідео

13:57

У Грузії померла старенька, яка називала себе матір'ю Путіна - Sun

13:50

Каменських вирішила відмовитися від схуднення і розповіла, що сталося

13:26

Вайкуле анонсувала концерт зі збору коштів для України

13:00

Гороскоп на завтра 4 червня 2023: Рибам - полегшення, Близнюкам - яскравий деньВідео

12:50

Продала бізнес через помсту росіянам: Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі

12:40

Зеленський назвав умову участі України на саміті НАТО у ВільнюсіВідео

12:31

"Загнаний звір, який боїться втратити своє життя": Зеленський "розтоптав" Путіна

11:48

Експерт пояснив, чому росіяни обстрілюють Київ балістичними ракетами

11:43

Кулеба розніс Орбана: якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести військаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти