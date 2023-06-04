"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – Бульба

Зараз Білорусь остаточно дрейфує до Росії, але деякі події можуть різко змінити цей курс.

https://glavred.net/world/belarus-spaset-tolko-pobeda-ukrainy-rb-vystupit-protiv-rf-pri-odnom-uslovii-bulba-10475227.html Посилання скопійоване

Білорусь врятує лише перемога України, зазначає Сергій Бульба/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Перемога України у війні проти країни-агресорки Росії може врятувати також Білорусь. Зараз РБ рухається до остаточного зближення з РФ, але поразка країни-окупанта у війні різко змінила б ці процеси.

Про це розповів колишній білоруський військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба в інтерв’ю Главреду. Він вважає, що у Білорусі після перемоги України у війні може початися рух проти Росії та білоруського режиму.

"На жаль, ми остаточно дрейфуємо до Росії. І нас могло б урятувати тільки одне – перемога України і її вихід до кордонів. А якби Україна потім ще б і зачистила усе, то тоді б вже і в Білорусі знайшлося багато тих, хто виступив би проти Росії і білоруського режиму", – зазначає Бульба.

Він зазначає, що до війни проти України в Білорусі готові близько 30% військовослужбовців. Але насправді РБ немає ким і чим воювати, тому по-справжньому ставати до зброї і йти проти українців білоруські військові не хочуть.

"Я говорив про три бригади сил спецоперацій. Вітебську бригаду довели до 2 тисяч, приблизно стільки ж у Брестській та близько 1,5 тисяч у Мар'їній Гірці. І серед них тільки 30 відсотків вірили у свій професіоналізм і думали, що можуть воювати. В іншому Білорусі, власне, і виставити нічого – це ще чотири механізованих бригади, серед яких я не бачу таких лютих воїнів, яких потрібно на ланцюгу тримати, інакше вони всіх порвуть. Немає такого. Ніхто не хоче по-справжньому воювати", – зазначив білоруський політик і громадський діяч.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) – білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

При цьому він зазначає, що не варто зараз чекати якогось бунту в Білорусі.

"Вони самі кажуть, що якщо їх поженуть воювати в Україну, то щойно звідти підуть "200-ті" і "300-ті", страх "задвухсотитися" на фронті подолає страх сісти в Білорусі за зраду батьківщині. І тільки тоді можливі бунти", – сказав Бульба.

Дивіться інтерв'ю Сергія Бульби про Лукашенка Главреду:

Раніше Бульба зазначав, що на заміну самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у разі його хвороби чи смерті уже готові дві людини. Замість нього до влади в РБ може стати або очільниця Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь Наталія Кочанова, або держсекретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. При цьому у білоруської опозиції немає жодних шансів добратися до влади.

Також Бульба розповів, що Лукашенко має запущене хронічне серцево-судинне захворювання. Його не прооперували тоді, коли це було потрібно, тому з’явилося весняне загострення. Але ця хвороба не смертельна.

Читайте також: