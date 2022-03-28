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Байден заявив, що не закликав змінити владу у Росії

28 березня 2022, 04:18

Американський президент пояснив свою нещодавню заяву про те, що Путін не повинен залишатися при владі.

Джо Байден
Байден заявив, що не закликав змінити владу у Росії/ Reuters

Президент США Джо Байден заявив у спілкуванні з журналістами, що не закликав до зміни режиму в РФ.

Так Байден у відповідь на запитання журналіста прокоментував свої слова, сказані раніше у Польщі, пише CNN. Раніше під час виступу у Варшаві американський президент обмовився, що Путін не повинен залишатися при владі, і що його наміри відродити померлу імперію не справдяться.

Коли журналіст запитав його, чи мав Байден на увазі заклик змінити режим в Росії, той коротко відповів "Ні".

Висловлювання президента прокоментували також інші офіційні особи Білого дому.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити вершити владу над своїми сусідами або над регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії або зміну режиму", – зазначив представник адміністрації Байдена.

Прокоментував такі заяву і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголосив, що НАТО не має на меті повалення російського президента Володимира Путіна.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен, пояснюючи заяву Байдена, зазначив, що США не мають стратегії зміни режиму в Росії.

Нагадаємо, під час виступу у Польщі Байден на весь світ назвав Путіна диктатором. Також він заявив, що "зараз Україна – на передовій лінії в боротьбі за демократію і за свободу", а Путіну насправді не потрібні переговори.

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