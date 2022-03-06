США і союзники обговорюють відмову від купівлі російської нафти через напад РФ на Україну

Ентоні Блінкен / Reuters

США та їхні союзники в інших країнах Заходу обговорюють можливість відмови від закупівлі російської нафти після повномасштабної військової агресії Російської Федерації в Україну. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.

"Коли мова заходить про нафту, російську нафту, я вчора розмовляв по телефону з президентом та іншими членами Кабінету Міністрів саме на цю тему, і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти", — зазначив він.читайте такожКулеба обговорив з Блінкеном поставки зброї та ізоляцію Росії

Нагадаємо, раніше керівник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба окреслив наступний напрямок санкційного удару проти Росії. Україна наполягає на повному ембарго на енергоносії з РФ.

"Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ. Купувати їх зараз-значить платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей. Я вітаю перші рішучі кроки низки європейських держав у цьому відношенні і закликаю інших діяти рішуче і без зволікання", - написав глава МЗС.