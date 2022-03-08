Відмова від закупівлі російських нафти і газу: корпорація Shell повністю йде з Росії

Корпорація Shell повністю йде з Росії / Reuters

Нафтова корпорація, одна з найбільших у світі, Royal Dutch Shell оголосила, що відмовляється від закупівлі російських нафти і газу. Про це повідомляє авторитетне американське новинне агентство Bloomberg.

До того в Royal Dutch Shell заявляла, що не збирається відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв, але буде вкладати доходи від їх перепродажу у фонд гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від російської військової агресії в Україні.

Тепер же планується закриття сервісних станцій Shell, виробництво авіаційного палива і мастильних матеріалів в Росії.

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Нагадаємо, раніше США і їх союзники в інших країнах Заходу обговорюють можливість відмови від закупівлі російської нафти після повномасштабної військової агресії Російської Федерації в Україну.

"Коли мова заходить про нафту, російську нафту, я вчора розмовляв по телефону з президентом та іншими членами Кабінету Міністрів саме на цю тему, і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти", — зазначив він.