Артснаряди та радари: Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України

США надають рішучу підтримку мужньому народу України, підкреслив Джо Байден.
Президент США Джозеф Байден повідомив про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України.
Він включає в себе додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Про це американський президент повідомив у своєму Twitter.
"Сьогодні США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, що захищає свою країну. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", - написав Байден.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував хід війни в Україні і ймовірність перемоги над російськими окупантами.
Він звернув увагу на те, що перший крок до перемоги – віра в успіх, що зараз демонструють захисники України.
Читайте ще:
- Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму
- Шмигаль обговорив з Байденом нові санкції проти Росії
- "Київ все ще стоїть": Байден зробив нову заяву про війну Путіна в Україні
Автор: Олексій Тесля