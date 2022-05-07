Артснаряди та радари: Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джозеф Байден повідомив про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України.

Він включає в себе додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Про це американський президент повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні США продовжують надавати рішучу підтримку мужньому народу України, що захищає свою країну. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", - написав Байден.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував хід війни в Україні і ймовірність перемоги над російськими окупантами.

Він звернув увагу на те, що перший крок до перемоги – віра в успіх, що зараз демонструють захисники України.

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