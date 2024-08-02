Байден передав повідомлення Путіну: що він сказав

Президент США звернувся до господаря Кремля після обміну полоненими між США і Росією.

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Байден закликав Путіна зупинитися / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Telegram

Президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського диктатора Володимира Путіна "зупинитися". Про це він сказав, коли зустрів літак із трьома американцями.

Як повідомляє телеканал Fox News, Байден сказав, що відчуває "задоволення" з приводу повернення громадян США додому.

Згодом журналісти його запитали, яке послання він хотів би передати Путіну. Американський лідер відповів: "Зупиніться".

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"Немає нічого поза нашими можливостями, коли ми діємо разом... Нічого... Ми - Сполучені Штати Америки", - додав глава Білого дому.

Раніше на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні Байден заявив, що не готовий говорити з Путіним, доки російський диктатор "не змінить свою поведінку".

"Я не бачу причин говорити з Путіним просто зараз. Не так багато він готовий зробити в сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Я не готовий говорити з Путіним, поки він не змінить свою поведінку", - сказав президент США.

Обмін полоненими між США та Росією

1 серпня між Росією, США та Німеччиною відбувся обмін ув'язненими, який у західній пресі вже назвали найбільшим з часів "холодної війни". До обміну також були причетні Польща, Словенія, Норвегія та Білорусь

З російських в'язниць звільнили американців Пола Вілана та Евана Гершковича.

Також росіяни звільнили з в'язниць російсько-американську журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву, а також низку опозиціонерів, зокрема, Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина та членів команди покійного Олексія Навального.

Серед тих, хто повернувся до РФ, - кілер Вадим Красиков. Його ув'язнили за вбивство в Німеччині колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі 2019 року. Також у рамках обміну із Заходом до Росії повернулася низка російських шпигунів і розвідників.

Загалом було обміняно 24 людини.

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