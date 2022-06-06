УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США через дії Росії

6 червня 2022, 20:08

Ризики у Вашингтоні пояснюють впливом кількох факторів.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Після введення санкцій проти Росії президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації.

Як кажуть на сайті Білого дому, Байден заявляє, що це пов'язано у зв'язку із загрозою нестачі електрогенеруючих потужностей в країні для споживачів і збої на енергетичних ринках, викликаних вторгненням Росії в Україну.

"Повідомляю про існування надзвичайної ситуації у зв'язку з погрозами наявності достатніх електрогенеруючих потужностей для задоволення споживчого попиту", - зазначено в повідомленні.

Ризики у Вашингтоні пояснюють впливом кількох факторів:

  • йдеться про глобальну енергетичну кризу, що послідувала за початком російського вторгнення в Україну;
  • екстремальних погодних умовах в США, пов'язаних зі зміною клімату.

У деяких частинах США посуха і високі температури одночасно негативно позначаються на генерації і збільшують попит на електроенергію.

Підтримка США у війні з Росією

Як повідомляв Главред, 1 червня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть в тому числі і ракетні системи HIMARS.

Як пише американське видання The Washington Post, адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності. Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

читайте такожСША не дадуть Україні здатні дістати до території Росії РСЗВ-Байден

Читайте також:

війна в Україні Джо Байден війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:47

"Одного ока більше не буде": Найєм вийшов на зв'язок після важкого поранення і розповів подробиці

20:45

У важкому стані: у мережі дивуються, куди подівся Олег Винник

20:29

Армії України для контрнаступу потрібно шість бригад у 25 тисяч солдатів і важка зброя - ДаніловВідео

20:25

Ворог отримав по зубах під Сєвєродонецьком: у Генштабі розповіли про контрудар ЗСУВідео

20:23

Другий Маріуполь: через провал у бою з ЗСУ окупанти рівняють із землею СєвєродонецькВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 8 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:08

Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США через дії РосіїВідео

19:59

"З кожним днем все більше гріє душу": Ілона Гвоздьова натякнула на нову вагітність

19:59

Вогняний Град на голови рашистам: ЗСУ "підсмажують" окупантів з трофейних РСЗВФотоВідео

19:33

Як Захід сам продовжує життя своєму потенційному вбивціПогляд

19:32

"Брешуть і очорняють": в Угорщині накинулися на Україну з новими звинуваченнямиВідео

19:26

Лідер збірної України жорстко поставив на місце російського пропагандистаВідео

19:21

Неприємності, як з рогу достатку: кому зі знаків в червні загрожує велика небезпека

19:14

"Мирний план" щодо війни РФ проти України: Зеленський відкинув перемовини із ЗаходомВідео

18:59

Штурм захлинувся: ЗСУ розбили підрозділи РФ під Ізюмом, у ворога втрати

18:55

Що робити, якщо заклало вухо - 4 простих поради

18:48

Зеленський прокоментував надання Невзорову громадянства УкраїниВідео

18:32

"Спалювати без розмов": на Херсонщині рашистам наказали розстрілювати цивільнихВідео

18:27

Зірка Кіборгів і Клятви лікаря здійснив камінг-аут, як гей

18:14

Україні не потрібна альтернатива вступу до ЄС: Зеленський заявив Заходу про чітку позицію КиєваВідео

Реклама
18:00

Данілов заявив, що не вважає трагедією "тимчасову втрату територій" УкраїниВідео

17:59

Зеленський сказав, скільки захисників Маріуполя утримують у полоні окупанти

17:55

Українка з найбільшими вилицями в світі похвалилася "оновленим" тілом після нової пластики

17:55

РФ планує захопити ще один український обласний центр - ЗеленськийВідео

17:47

Пластика і ритм: як танцює дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта

17:27

Як Україні отримати користь з "українізації" НевзороваПогляд

17:26

Україну атакує антициклон Burkhart: синоптики назвали найспекотніший деньВідео

17:24

Астаф'єва пройняла українців до глибини душі віршем Ліни Костенко

17:21

Зеленський відповів Путіну: протикорабельна зброя розблокує українські портиВідео

17:06

Україна готується до всіх сценаріїв, але наразі немає ризиків нової атаки РФ з Білорусі – ЗеленськийВідео

17:02

Російським окупантам наказали розстрілювати всіх мирних українців під час наступу - ЗМІВідео

16:59

У РФ "пригорає" через постачання західних РСЗВ: погрожують ударами по Раді та МіноборониВідео

16:58

Принцеса Євгенія вперше показала обличчя півторарічного правнука Єлизавети IIВідео

16:51

Любов пройшла: що може змусити знаки зодіаку порвати з коханимиВідео

16:40

Зеленський підтримав ідею візового режиму із РосієюВідео

16:35

Захід почав втомлюватися від санкцій проти РФ, а це вигідно Кремлю - Bloomberg

16:35

ЗСУ відбили атаку рашистів на Слов'янському напрямку: ворога відкинутоВідео

16:33

Бої не припиняються: Зеленський назвав два найнебезпечніші регіони в УкраїніВідео

16:01

Росія втратила контроль над частиною Чорного моря: ЗСУ відкинуто ЧФ РФ більш ніж на 100 км від берегівВідео

15:58

Позачергові вибори та зміна президента: у РФ назвали несподіваного наступника ПутінаВідео

Реклама
15:47

"Зберегти життя всередині мене": Тодоренко втекла з Росії напередодні пологівВідео

15:40

Слово "холера" звучить у місті: росіяни закривають Маріуполь на карантин - радник мераВідео

15:29

Прямим наведенням по ворожих кораблях: ЗСУ озброять шведськими ракетними системами RBS-17Відео

15:17

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:16

На програші Кремль не зупиниться, Або Чому слабка Росія все одно буде небезпечноюПогляд

15:12

Найсмачніше і швидке варення з полуниці з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

15:12

Башта злетіла вгору: ЗСУ на Харківщині епічно розтрощили російський танкВідео

15:09

"Не переношу нічого з "того" боку": Цибульська пояснила, чому не вірить ГалкінуВідео

14:57

Не можна вірити словам Путіна, що РФ не використовуватиме торгові шляхи для атаки на Одесу - КулебаВідео

14:54

У Росії погрожують перекинути війська ОДКБ на окуповані території УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти