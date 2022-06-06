Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США через дії Росії

Джо Байден / Reuters

Після введення санкцій проти Росії президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації.

Як кажуть на сайті Білого дому, Байден заявляє, що це пов'язано у зв'язку із загрозою нестачі електрогенеруючих потужностей в країні для споживачів і збої на енергетичних ринках, викликаних вторгненням Росії в Україну.

"Повідомляю про існування надзвичайної ситуації у зв'язку з погрозами наявності достатніх електрогенеруючих потужностей для задоволення споживчого попиту", - зазначено в повідомленні.

Ризики у Вашингтоні пояснюють впливом кількох факторів:

йдеться про глобальну енергетичну кризу, що послідувала за початком російського вторгнення в Україну;

екстремальних погодних умовах в США, пов'язаних зі зміною клімату.

У деяких частинах США посуха і високі температури одночасно негативно позначаються на генерації і збільшують попит на електроенергію.

Підтримка США у війні з Росією

Як повідомляв Главред, 1 червня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть в тому числі і ракетні системи HIMARS.

Як пише американське видання The Washington Post, адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності. Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

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