Робили боєприпаси для війни: в Пермі вибухнув пороховий завод, є загиблі

Вибухнув Пермський пороховий завод, що виробляє в три зміни боєприпаси для війни.
У російському місті Перм стався потужний вибух на заводі з виробництва пороху, в результаті є жертви.
Про це йдеться в повідомленні в Twitter російського інформаційного ресурсу Перм 36,6.
Уточнюється, що в результаті вибуху на Пермському пороховому заводі загинули дві людини.
За неофіційними даними, ще четверо залишаються під завалами.
"Вибухнув Пермський пороховий завод, що виробляє зараз в три зміни боєприпаси для війни. Загинули як мінімум дві людини. Також за неофіційними даними 4 людини залишаються під завалами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".
Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
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