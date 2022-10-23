Робили боєприпаси для війни: в Пермі вибухнув пороховий завод, є загиблі

У РФ вибухнув Пермський пороховий завод / @perm36_6, УНІАН

У російському місті Перм стався потужний вибух на заводі з виробництва пороху, в результаті є жертви.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter російського інформаційного ресурсу Перм 36,6.

Уточнюється, що в результаті вибуху на Пермському пороховому заводі загинули дві людини.

За неофіційними даними, ще четверо залишаються під завалами.

"Вибухнув Пермський пороховий завод, що виробляє зараз в три зміни боєприпаси для війни. Загинули як мінімум дві людини. Також за неофіційними даними 4 людини залишаються під завалами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".

Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.

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