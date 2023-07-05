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Бар, хамам і спортзал: у ЗМІ потрапили фото бронепоїзда Путіна

Альона Вороніна
5 липня 2023, 21:03 оновлено 5 липня, 21:09
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У броньованому потязі, яким пересувається російський диктатор, навіть встановили косметологічний кабінет і кінотеатр.
Бронепоезд Путина, Владимир Путин
У ЗМІ потрапили фото бронепоїзда Путіна/ колаж: Главред, фото: матеріали "Циркон Сервісу", скрін

Російський диктатор Володимир Путін використовує для пересування по залізниці бронепоїзд, вартість якого становить близько 6,8 млрд рублів (понад 2,7 млрд гривень або 75 млн доларів США). Вагони цього потяга обладнані кінотеатром, хамамом, спортзалом і навіть косметологічним кабінетом.

Про це повідомляє центр "Досье" спільно з CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk після проведення власного дослідження. Зазначається, що цим поїздом опікується керівництво РЖД і десятки офіцерів Федеральної служби охорони (ФСО).

"Нові вагони для поїзда почали будувати ще під час першого президентського терміну Путіна, а останні придбання – це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром і кінотеатром. Поїзд обійшовся бюджету щонайменше в 6,8 млрд рублів", – йдеться у матеріалі.

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Вагони для цього потяга виготовляє підприємство "Циркон Сервіс". Працівники ЗМІ вивчили документи цього підприємства і виявили, що компанія в останні роки була зайнята особливим завданням – готувала спортивно-оздоровчий вагон для поїзда Путіна. Саме у цьому вагоні є кабінет косметолога, тренажерний зал і навіть хамам. Крім цього, там встановлене сучасне медичне обладнання, з допомогою якого за потреби можна врятувати людині життя.

У косметологічному кабінеті є апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн Ionto Beauty, апарат ультразвукової терапії Ionto Sono, лампа-лупа Circus і багато іншого. Така техніка, зокрема, допомагає омолоджувати шкіру, проводити вакуумне чищення тощо.

Цікаво, що косметологічний кабінет оснащений такими засобами, які унеможливлюють прослуховування.

У вагоні – тренажерному залі встановлені лава для преса, тренажер для гіперекстензії, степ-платформа, татамі, гімнастичний мат і гантелі вагою до восьми кілограмів.

Також у виданні зазначають, що у цьому потязі передбачили, що трансляція російського телебачення не повинна перериватися навіть на тих ділянках дороги, де може зникати сигнал.

Загалом на обслуговування перебувають 22 вагони, вісім з яких виготовили ще за часів СРСР. Інші вагони будувалися з 2004 року. Використовуються вони не усі разом.

  • Бронепоїзд Путіна
    Бронепоїзд Путіна Центр "Досье"
  • Бронепоїзд Путіна
    Бронепоїзд Путіна Центр "Досье"
  • Бронепоїзд Путіна
    Бронепоїзд Путіна Центр "Досье"
  • Бронепоїзд Путіна
    Бронепоїзд Путіна Центр "Досье"
  • Бронепоїзд Путіна
    Бронепоїзд Путіна Центр "Досье"

Раніше повідомлялося, що рух на одній з найбільш завантажених гілок залізничного вузла в РФ Московсько-Тверській залізниці було зупинено через спецпотяг президента країни-агресора Володимира Путіна. Потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, зупинилися на всіх коліях. На ділянці від Москви до Моссельмаша виник затор.

Нагадаємо, раніше з'явилися фото путінського палацу, де він живе з Кабаєвою і дітьми. Палац Путіна був побудований за зразком зимової резиденції в Петербурзі. Сам інтер'єр -"дорого-багато".

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новини Росії бронепоїзд Володимир Путін
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