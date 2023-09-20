Азербайджан оголосив про припинення "антитерористичних заходів" в Карабасі

Вірменські сили вже приступили до роззброєння і виходу з Карабаху.

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Азербайджан повертає Карабах / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони Азербайджану

Починаючи з 13: 00, 20 вересня, Міністерство оборони Азербайджану завершує "антитерористичні заходи" в Карабасі.

Рішення про припинення вогню також було прийнято "владою" невизнаної республіки. У заяві відомства, яку опублікували азербайджанські ЗМІ, повідомляється про роззброєння вірменських формувань у Карабаському районі та виведення військових з цієї території в координації з російськими миротворцями.

"З урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів", - повідомляє Міністерство оборони Азербайджанської Республіки.

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ЗМІ також повідомляють, що вірменські сили вже розпочали роззброювання та виведення з Карабаху.

Адміністрація президента Азербайджану планує провести зустріч 21 вересня у місті Євлах з представниками вірменського населення Карабаху для обговорення питань реінтеграції.

Умови Угоди про "припинення антитерористичних заходів":

Розташовані в Карабахському районі Азербайджанської Республіки формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції та військові посади та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.

Паралельно здається все озброєння та важка техніка.

Реалізація вищезазначених процесів забезпечується у координації з російським миротворчим контингентом.

Як відреагувала Вірменія

Нікол Пашинян сказав, що вірменська сторона не брала участі у підготовці домовленостей між Азербайджаном і "владою" Карабаху та висловив своє здивування вказівкою на наявність підрозділів Збройних сил Вірменії в Карабаху в тексті угоди. Він зауважив, що Вірменія декларувала відсутність своєї армії в Карабаху з серпня 2021 року.

Пашинян також наголосив на важливості забезпечення безпеки вірменських мешканців в Карабасі і виразив надію, що це буде відповідальністю російських "миротворців".

Нагадаємо, війська Азербайджану розпочали наступ на позиції військ Вірменії в межах Карабаху 19 вересня. Під час цього наступу була використана "високоточна зброя" після того, як на мінах підірвалися азербайджанські військові і мирні жителі.

Минулого року азербайджанські військові встановили контроль над висотами Гірхгіза та Сарибаба і рядом інших вздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.

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