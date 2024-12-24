Мільйонна армія КНДР може опинитись на боці Росії: експерт попередив про загрози

Президент РФ активно використовуватиме надалі північнокорейських солдатів уже на окупованій території України.

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КНДР може надати мільйонну армію РФ / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Ключові тези Притули:

Путін зможе забезпечити собі мільйонну армію

На що піде армія КНДР заради РФ

Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула повідомив, що війська Північної Кореї - це майже безкоштовний ресурс для Росії, тож можна очікувати навіть мільйонну ворожу армію, яка воюватиме проти України.

Експерт у ефірі телеканалу "Київ24" повідомив, що президент Росії Володимир Путін зможе забезпечити собі мільйонну армію за рахунок бійців КНДР, не мобілізуючи водночас власне населення.

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"Путіну для того, щоб просунутись максимально і довго тривати війну, потрібно десь ще мільйонну армію. Такий ресурс є в Північній Кореї. Що за це отримає Північна Корея? Ну, напевне, вона отримає нафтопродукти, може отримати якісь технології, ресурси, їжу. Тобто те, що є у Росії, Росія може дати Північній Кореї, а замість того отримати солдат", - розповів Притула.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"І це буде майже безкоштовно для Москви і дуже порятунок для економіки Північної Кореї. Тому можна очікувати і мільйонну армію. Питання тільки – на протязі якого часу", - додав експерт.

Він акцентував, що Північна Корея має великий мобілізаційний ресурс та велику кількість голодних людей, які вмотивовані і помиратимуть за не дуже велику кількість їжі. За словами Притули, "це дешева армія, якої не шкода".

Альтернативою цьому для Путіна є мобілізація росіян, але це дуже небажано з політичного погляду, зауважив полковник запасу СБУ.

Він також припустив, що президент РФ активно використовуватиме надалі північнокорейських солдатів уже на окупованій території України.

"Я не кажу, що це буде, але така можливість та потреба у Путіна є. Що йому буде заважати це зробити? Нічого. Що буде заважати великому чучхе це зробити? Це теж вкладається в ідеологію Північної Кореї: солдати гинуть за те, щоб Північна Корея отримала там якісь преференції, була самодостатньою. От їм поясниш, що їм треба помирати - вони будуть помирати у степах Донбасу. Росія буде спокійна, тому що їй не треба використовувати резервний варіант з мобілізацією. Дуже вигідний варіант для Кремля", - розповів Притула.

Співпраця РФ та КНДР - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що КНДР могла передати РФ балістичні ракети. Микола Маломуж повідомив, що ракети скоро можуть бути на пускових установках, аби завдавати ударів по Україні. Він зауважив, що для України "є реальна загроза, але некритична", адже в РФ буде обмежена кількість такого типу ракет.

КНДР збільшила постачання зброї до РФ, тож Північна Корея розширила виробництво зброї. В обмін на це КНДР отримує гроші та нафту від Кремля. Андрій Коваленко розповів, що близько 60% артилерійських та мінометних снарядів, що використовуються Росією в Україні, надходять із КНДР.

Аналітики ISW повідомили, чому насправді Кремль приховує участь армії КНДР на війні. Також у Пентагоні вже офіційно підтвердили, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях в Курській області. Водночас російські офіційні джерела продовжують замовчувати розгортання сил КНДР.

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