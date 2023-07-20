'Не поспішали рятувати': встановили особу пілота Су-25, який розбився в Азовському морі

Стала відома особистість льотчика Су-25, який приводнився в Краснодарському краї.

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У Краснодарському краї розбився льотчик СУ-25 / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/OSINTGeorgia

На каналі співзасновника міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm повідомили, що встановили особу російського льотчика, який зазнав катастрофи на Су-25 у Краснодарському краї.

Як повідомив OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе у своєму Telegram-каналі, що загиблим виявився 27-річний Тимур Хісматуллін із Татарстану. Окупант трохи більше тижня тому відсвяткував день народження, а опісля полетів у "тренувальний політ", упав із літаком в Азовське море та помер, оскільки його не поспішали рятувати.

"Названа особистість нальотчика Су-25, який приводнився в Краснодарському краї. 17 липня при проведенні тренувального польоту в акваторії Азовського моря зажмурився молодий нальотчик СУ-25 Хісматуллін Тимур Саматович з Татарстану", - йдеться в дописі.

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Ідентифіковано особу льотчика Су-25, який розбився в Краснодарському краї / фото: t.me/OSINTGeorgia

Російські ЗМІ, які пишуть некрологи про окупанта, повідомляють, що через "технічну несправність" Су-25, яким керував Хісматуллін, впав у море біля Єйська. Сам пілот встиг катапультуватися і тонув, поки росіяни, які відпочивають на березі, раділи тому, що встигли зняти момент падіння і не подумали кинутися на допомогу окупанту, що тонув у них на очах, передає Obozrevatel.

"Військовий провів під водою десять хвилин - у нього не відкрився рятувальний жилет, і він тонув, поки його не витягли з води кубанські рибалки. Льотчика намагалися реанімувати приблизно 15 хвилин, але безуспішно", - пишуть пропагандисти "Лента.ру".

Російські авіакатастрофи

Нагадаємо, що у Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25. Росіяни стояли і знімали на відео, як падає російський штурмовик. Пілот штурмовика Су-25 загинув.

У Росії розбився і згорів військовий вертоліт з екіпажем. Вертоліт врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на посадковій смузі. Троє членів екіпажу встигли покинути салон до початку пожежі.

У Ростовській області впав військовий літак Су-25, який летів бомбити Україну. Він зазнав аварії в полі в районі хутора Рогалик Міллеровського району Ростовської області. Крім того, в Ростовській області впав невідомий літальний апарат

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