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Ворожий літак Су-30 розбився в РФ, екіпаж загинув: що відомо

Альона Вороніна
12 серпня 2023, 16:02 оновлено 12 серпня, 16:04
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У РФ кажуть, нібито літак розбився під час навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості.
Российский самолет Су-30 СМ, взрыв
Ворожий літак Су-30 розбився в РФ/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pixabay.com

У Калінінградській області країни-агресорки Росії у суботу, 12 серпня, розбився ворожий літак Су-30. Екіпаж не вижив.

Відповідна інформація з’явилася у соцмережах, після чого її підтвердили у Міноборони країни-окупанта РФ. У російському відомстві кажуть, що нібито повітряне судно впало через технічну несправність.

"Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області… Екіпаж Су-30, який зазнав аварії в Калінінградській області, загинув, політ виконувався без боєкомплекту", – заявив російський західний військовий округ.

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При цьому про точну кількість загиблих членів екіпажу не повідомляється.

Російські пропагандисти запевняють, нібито літак виконував навчально-тренувальний політ в Калінінградській області і саме в цей час зазнав аварії в безлюдній місцевості.

Країна-агресорка Росія використовує такі багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-30 у війні проти України, це повітряне судно двомісне.

Раніше повідомлялося, що під Москвою була потужна пожежа. Вона спалахнула в підмосковному Одинцово. Там загорівся склад біля одного з житлових комплексів. Стовп вогню та клуби диму було видно за кілька кілометрів.

Нагадаємо, у РФ ціле місто пішло під воду через прорив дамби. Подекуди з-під води видно лише дахи. Частину людей евакуювали. При цьому місцева влада продовжує робити вигляд, що "все нормально".

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