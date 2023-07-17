У Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25: росіяни стояли з відкритими ротами

Російські ЗМІ повідомляють, що пілот штурмовика Су-25 загинув на місці.

https://glavred.net/world/v-rossii-plyuhnulsya-v-more-shturmovik-su-25-rossiyane-stoyali-s-otkrytymi-rtami-10486327.html Посилання скопійоване

Впав штурмовик СУ-25 в РФ / Колаж Главред, фото скріншот з відео, Baza

У Краснодарському краї в районі міста Єйськ 17 липня впав військовий російський літак Су-25.

Відзначається, що пілота знайшли, він у важкому стані. Його витягли з води на берег і надавали першу допомогу. Пілота реанімували, у нього були зламані обидві ноги, а також він наковтався води.

Telegram-канали повідомляють, що штурмовик Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впав недалеко від аеродрому.

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Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

Telegram-канал Вaza пише, що пілот штурмовика Су-25 загинув.

Росіяни стояли і знімали на відео, як падає російський штурмовик.

Росіяни стояли знімали, як падає штурмовик Су-25 / скріншот

Дивіться відео, як росіяни знімали падіння штурмовика СУ-25:

Росіяни дивилися, як у море падає штурмовик / скріншот

Дивіться відео, як росіяни дивилися падіння СУ-25:

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні і надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Збиття Су-25 під Мелітополем

Бійці Національної гвардії України успішно збили два російські бойові літаки Су-25 над тимчасово окупованим Мелітополем у Запорізькій області.

Також Главред розповідав, що у Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО. Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння. Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцевского району.

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