У Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25: росіяни стояли з відкритими ротами

У Краснодарському краї в районі міста Єйськ 17 липня впав військовий російський літак Су-25.
Відзначається, що пілота знайшли, він у важкому стані. Його витягли з води на берег і надавали першу допомогу. Пілота реанімували, у нього були зламані обидві ноги, а також він наковтався води.
Telegram-канали повідомляють, що штурмовик Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впав недалеко від аеродрому.
Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.
Telegram-канал Вaza пише, що пілот штурмовика Су-25 загинув.
Росіяни стояли і знімали на відео, як падає російський штурмовик.
Дивіться відео, як росіяни знімали падіння штурмовика СУ-25:
Дивіться відео, як росіяни дивилися падіння СУ-25:
Літак Су-25
Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.
Об'єктом ураження можуть бути наземні і надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.
Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.
Збиття Су-25 під Мелітополем
Бійці Національної гвардії України успішно збили два російські бойові літаки Су-25 над тимчасово окупованим Мелітополем у Запорізькій області.
Також Главред розповідав, що у Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО. Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння. Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцевского району.
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