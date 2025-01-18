'Атакуємо, або обороняємося': Швеція терміново відправила солдатів до кордону з РФ

Головне із матеріалу:
- Батальйон розпочав охорону латвійського кордону з Росією
- Шведи активно готуються до можливих викликів з боку РФ
Шведські солдати вперше розгорнулися за кордоном в рамках НАТО. 600 військових прибули до Латвії для охорони кордону з Росією. Це історичний крок для Швеції, яка приєдналася до постійних сил НАТО в Балтійському регіоні.
Близько 600 шведських солдатів здійснили перше наземне розгортання за межами Швеції в рамках своїх зобов’язань як союзників НАТО. Батальйон був транспортований на кораблі до Риги і розпочав охорону латвійського кордону з Росією на наступні шість місяців, йдеться у SVT.
"Ми або атакуємо, або обороняємося, або затримуємося", - сказав підполковник Хенрік Росдаль.
З моменту прибуття шведи активно готуються до можливих викликів, зокрема й через постійне тренування та фізичну підготовку.
Перехід до Латвії проходив під великим рівнем безпеки.
"Усього за пару днів перевозимо весь батальйон, транспортні засоби, особовий склад і все необхідне для того, щоб у найгіршому випадку бути готовими діяти в умовах війни", - розповів менеджер з комунікацій Південного Сконе полку P7 Маркус Нільссон.
Нова місія шведських солдатів є важливим кроком для підтримки стабільності в Балтійському регіоні. Командир дивізії НАТО в країнах Балтії Джетте Альбінус підкреслив високу кваліфікацію та бойову готовність шведських військових.
Ця операція є частиною концепції НАТО "Передові сухопутні війська", що передбачає розгортання підрозділів НАТО в країнах, що межують з Росією, з метою стримування потенційних агресивних дій.
Операція в Латвії відбувається на базі Адажі та є важливою частиною забезпечення колективної безпеки НАТО.
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