'Атакуємо, або обороняємося': Швеція терміново відправила солдатів до кордону з РФ

Близько 600 шведських солдатів здійснили перше наземне розгортання за межами Швеції.

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Швеція відправила своїх солдатів до кордонів з РФ / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Головне із матеріалу:

Батальйон розпочав охорону латвійського кордону з Росією

Шведи активно готуються до можливих викликів з боку РФ

Шведські солдати вперше розгорнулися за кордоном в рамках НАТО. 600 військових прибули до Латвії для охорони кордону з Росією. Це історичний крок для Швеції, яка приєдналася до постійних сил НАТО в Балтійському регіоні.

Близько 600 шведських солдатів здійснили перше наземне розгортання за межами Швеції в рамках своїх зобов’язань як союзників НАТО. Батальйон був транспортований на кораблі до Риги і розпочав охорону латвійського кордону з Росією на наступні шість місяців, йдеться у SVT.

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"Ми або атакуємо, або обороняємося, або затримуємося", - сказав підполковник Хенрік Росдаль.

З моменту прибуття шведи активно готуються до можливих викликів, зокрема й через постійне тренування та фізичну підготовку.

Які витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Перехід до Латвії проходив під великим рівнем безпеки.

"Усього за пару днів перевозимо весь батальйон, транспортні засоби, особовий склад і все необхідне для того, щоб у найгіршому випадку бути готовими діяти в умовах війни", - розповів менеджер з комунікацій Південного Сконе полку P7 Маркус Нільссон.

Нова місія шведських солдатів є важливим кроком для підтримки стабільності в Балтійському регіоні. Командир дивізії НАТО в країнах Балтії Джетте Альбінус підкреслив високу кваліфікацію та бойову готовність шведських військових.

Ця операція є частиною концепції НАТО "Передові сухопутні війська", що передбачає розгортання підрозділів НАТО в країнах, що межують з Росією, з метою стримування потенційних агресивних дій.

Операція в Латвії відбувається на базі Адажі та є важливою частиною забезпечення колективної безпеки НАТО.

Новини НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО. Росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема відомо, що в російській армії "стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників".

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