НАТО б'є на сполох: РФ хоче збільшити армію на 1,5 млн солдат до кінця 2026 року

Росія планує збільшити чисельність своїх збройних сил на 30%.

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Військові плани Москви викликають занепокоєння в НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Кремль готується до нових викликів - планується збільшення армії на 30%

Фінляндія закликає бути пильними через військові амбіції Росії

Кремль планує збільшити чисельність російської армії на 30% до 1,5 млн осіб до кінця 2026 року. Як заявив в інтерв'ю Reuters керівник військової розвідки Фінляндії Пекка Турунен, реформи армії РФ, які передбачають збільшення чисельності військових на 30%, становлять серйозну загрозу для НАТО і вимагають уважного моніторингу.

В опублікованому щорічному огляді військова розвідка Фінляндії зазначила, що Росія має намір завершити масштабну реформу своїх збройних сил до 2026 року.

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"Так, це загроза для НАТО, особливо якщо план буде виконано. Ми повинні реагувати, маючи на увазі необхідність залишатися пильними", — сказав Турунен у коментарі для Reuters, додавши, що Росія цілком може досягти своїх цілей до 2030 року.

Видання нагадує слова міністра оборони Росії. В грудні він заявив, що країна має бути готова до можливого конфлікту з НАТО в Європі протягом наступного десятиліття.

На фоні такий заяв доволі дисонансно прозвучали слова президента Росії Володимира Путіна, який зазначив, що західні країни використовують тему "російської загрози" для залякування власного населення.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

За словами Турунена, Росія планує збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців.

"Кількість російських військ, розміщених поблизу кордонів з Фінляндією, може подвоїтися або потроїтися порівняно з довоєнним періодом. Новий корпус буде розміщено в сусідньому з Фінляндією регіоні Карелія, а існуючі підрозділи будуть розширені на Кольському півострові та в околицях Санкт-Петербурга", - пише Reuters.

Ймовірна війна Росії та НАТО - що відомо

Нещодавно, як повідомило фінське видання Iltalehti Journal з посиланням на джерела в Альянсі, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. В разі розширення агресії, Путін, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року.

Також ЗМІ дізналися про підготовку Альянсу до агресії РФ. У НАТО побоюються гібридної військової агресії з боку Росії, тому готуються до відбиття атак.

Своєю чергою екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко також описав сценарій війни РФ з НАТО. Він відповів на запитання, чи можуть країни Заходу просто відтягувати момент початку протистояння з Кремлем за рахунок України, аби виграти час на підготовку.

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