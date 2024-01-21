Росія атакувала Україну ракетами: у двох містах прогриміли вибухи

У неділю ввечері, 21 січня, російські окупанти випустили по Україні ракети. Вибухи прогриміли у двох областях.
Як повідомляє Суспільне, зокрема, вибухи після оголошення тривоги було чути у Кропивницькому. Напередодні у ЗСУ попереджали громадян про проліт російської ракети над регіоном.
Кіровоградська ОВА підтвердила вибухи та зауважила, що ні руйнувань цивільної інфраструктури, ні постраждалих немає.
Окрім того, Повітряні сили заявили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59 під Дніпром.
Удари РФ по Україні
Окупанти зменшують використання ракет "Калібр" через труднощі з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням. Спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк наголошує, що навіть попри проблеми із цими ракетами, потрібно відповідально ставитись до ракетної небезпеки, яка, за її словами, існує.
Водночас росіяни посилили ракетні атаки на міста України останнім часом. Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що причина активності РФ - страх перед винищувачами F-16.
За словами експерта Олега Жданова, ЗС РФ змінила тактику ударів: тепер РФ здійснює масовані обстріли о 06:00-08:00, тоді як раніше росіяни намагалися завдавати ударів о 03:00-04:00. Це може бути пов'язано з тим, що РФ чекає, коли в ЗСУ буде перезмінка операторів систем ППО, зазначив Жданов.
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