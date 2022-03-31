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Мета Росії - захоплення України: окупанти наступатимуть на Донбас, Київ та інші міста – НАТО

31 березня 2022, 16:22

Союзники з Північноатлантичного альянсу постачатимуть зброю Києву допоки, доки це буде необхідно, сказав Єнс Столтенберг.

війська Росії
Росія, як і раніше, збирається захопити Україну, її війська не відходять, а перегрупуються - Столтенберг / Reuters

Росія продовжує роботу над перегрупуванням і передислокацією своїх військ. Вона намагається поповнити резерви і посилити свій наступ в районі Донецької та Луганської областей. Наразі вона зосереджена на окупації Донбасу. Тиск на Київ посилюється, можуть бути додаткові наступальні дії, які приносять ще більше страждань. Москва, як і раніше, налаштована на війну з Україною. Країни НАТО мають намір й надалі постачати зброю українській державі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Reuters, коментуючи нібито наміри Москви знизити інтенсивність бойових дій навколо Києва, він сказав про те, що Альянс не впевнений у сумлінному ставленні росіян до перемовин у Стамбулі. Військова мета Росії щодо захоплення України не змінилася.

читайте такожАрмія РФ перегрупувалася для наступу - ЗСУЗа його словами, окупаційні війська не відходять, а проводять передислокацію, поповнюючи резерви з метою наступу в районі Донбасу.

"За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а передислокуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити резерви і посилити наступ в районі Донбасу", - каже Столтенберг.

Також керівник НАТО акцентував увагу на тому, що РФ як і раніше чинить тиск на Київ та інші українські міста. Судячи з усього, очікуються нові наступальні дії. Росія ставить перед собою мету військового вирішення питання з Україною.

"У той же час Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. Таким чином, ми можемо очікувати додаткових наступальних дій, що приносять ще більше страждань... У нас немає реальних змін у реальній меті росіян... вони продовжують переслідувати військовий результат", - додав Столтенберг.

Також Єнс Столтенберг підкреслив, що країни-союзники з Північноатлантичного альянсу продовжуватимуть постачання озброєнь Україні допоки, доки це необхідно.

Раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що Україні слід готуватися до нового етапу наступу військ Росії. Окупанти ще раз спробують провести атаку на Київському, Харківському напрямках і на Донбасі.

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новини Росії НАТО російські війська Йенс Столтенберг війна Росії та України
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