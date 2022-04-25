Зеленський зустрівся в Києві з Блінкеном і главою Пентагону: перші деталі

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

У неділю, 24 квітня, в Україну з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін.

Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Так, вони прямо зараз (у Києві - ред.), розмовляють з президентом", - заявив Арестович.

Звернемо увагу, що напередодні глава держави анонсував візит Блінкена і Остіна.

"У мене буде зустріч з міністром оборони і державним секретарем. Коли безпека дозволить, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, і темпи її постачання", - заявив президент.

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Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не планує відвідувати Київ.

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