Армія України може розгромити війська Росії за півтора-два місяці - терорист Гіркін

Гіркін закликав ЗСУ прискорити свій контрнаступ, щоб розбити війська Росії / Колаж Вікіпедія, Reuters

Москва в спішному порядку підганяє юридичну базу для проведення часткової мобілізації в Росії і готується реалізувати сценарій "референдумів" на окупованих районах Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Армія України може розтрощити війська РФ протягом півтора-двох місяців - до того, як лави окупантів поповнять мобілізовані. Про це заявив російський терорист Ігор Гіркін.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що держава-агресорка одночасно запустила механізми, спрямовані на проведення часткової мобілізації та анексії окупованих територій України.

"Можна не сумніватися - в спішному порядку створюються юридичні підстави для проведення часткової мобілізації. Одночасно - настільки ж спішно - готуються підстави для проведення референдумів про возз'єднання з РФ ЛДНР, Херсонської та Запорізької областей", - вважає бойовик.

За його словами, у Москві дійшли до висновку, згідно з яким війна Росії проти України носить тотальний характер, і тепер агресор направить на досягнення своїх окупаційних цілей ще більше сил.

Як вважає терорист, армія України в такій ситуації може посилити свій контрнаступ і розгромити російські війська за півтора-два місяці. До того моменту, як мобілізовані вступатимуть до лав окупаційних підрозділів РФ.

"Колишнім "шановним київським партнерам" доведеться квапитися зі своїм новим генеральним наступом. У "партнерів" є тепер місяці півтора-два, щоб спробувати розгромити нашу пошарпану ,але цілісну кадрово-контрактну армію до того, як до неї почнуть надходити масові поповнення з мобілізованих. (І, так, винен в цьому зовсім не скиглій Стрєлков, який волав про необхідність термінових мобілізаційних заходів в той момент, коли наші війська ще цілком успішно наступали)", - підкреслив Ігор Гіркін.

Війна Росії проти України

Держдума РФ у вівторок, 20 вересня, ухвалила поправки до Кримінального кодексу Росії. У документі з'явилися поняття "воєнний час" і "мобілізація". За самовільний відхід з військової частини і добровільну здачу в полон людині може загрожувати до 10 років.

На окупованих районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини колаборанти оголосили про проведення нібито "референдуму", спрямованого на анексію українських територій Росією. Так звані "заходи" заплановані на період з 23 по 27 вересня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани Росії щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаним з тим, що ЗСУ можуть розгромити російську армію.

Чиновник підкреслив, що таку загрозу можна відбити тільки силою, і Україна вирішить це питання.

Дивіться відео ТСН - плани Росії щодо референдуму приречені на провал

Інші новини: