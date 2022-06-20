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Зеленський побував на фронті та відвідав Лисичанськ: у Слузі народу показали фото

20 червня 2022, 17:56

Володимир Зеленський нещодавно неафішуючи відвідав прифронтове місто Лисичанськ Луганської області.

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Володимир Зеленський у Лисичанську / Facebook/m. bezuhla

Президент Володимир Зеленський нещодавно неафішуючи відвідав прифронтове місто Лисичанськ Луганської області.

Про це народний депутат від Слуги народу Мар'яна Безугла повідомила в Facebook. При цьому вона також опублікувала відповідне фото.

На ньому зафіксовано, що глава держави перебуває в оточенні військових.

"Володимир Зеленський у Лисичанську. Нещодавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, потай, підтримати і побачити своїми очима, розібратися. Був з нами", - підписала нардеп фото.

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Звернемо увагу, що Лисичанськ розташований впритул до Сєвєродонецька, більша частина якого контролюється ворогом. Сам Лисичанськ постійно перебуває під обстрілами. Він фактично став прифронтовим містом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що навколо Сєвєродонецька і Лисичанська тривають запеклі бої. Збройні Сили України втратили контроль над селищем Метьолкіно поблизу обласного центру.

Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно стріляють по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

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Лисичанськ Володимир Зеленський війна Росії та України
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