"Мова піде про програш": Жданов розповів, чи вдасться Китаю заморозити війну

Встановлення миру зараз стоїть на порядку денному. Але в той час як Україна та Європа прагнуть справедливості, Китай намагається просунути ідею заморозки війни.

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КНР навряд чи зможе просунути свій план по заморозці війни в Україні / Колаж: Главред, фото: flickr

Після того, як Україні вдалося дати потужну відсіч ворогу на полі бою, міжнародна спільнота почала активно розглядати варіанти відновлення справедливого миру. Країна-агресор Росія проявляє нібито готовність до діалогу, але насправді прагне отримати паузу для відновлення сил та повторного удару, в той час як Україна та західний світ стоять на боці чесного миру з поверненням територій та виводом ворожих військ.

Неоднозначну позицію в цьому питанні зайняв Китай. Він на фоні розмов про мир в Україні нібито й підтримує це прагнення, але на практиці пропонує заморозку війни. В інтерв'ю Главреду військовий експерт полковник запасу Олег Жданов розповів, чи вдасться Пекіну реалізувати свій план.

Експерт вважає, що зараз у Китаю немає шансів на реалізацію його плану. І ключову роль у цьому зіграла однозначна позиція Заходу та США. Країни-партнери України остаточно визначили свою позицію та прийняли певну відповідальність за розвиток війни в Україні. Тому, якщо вони підтримають саме замороження війни, а не остаточне її завершення, це стане для держав особистим програшем.

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"Китаю нічого не вийде. Річ у тім, що Захід вже прийняв остаточну та безповоротну позицію, згідно з якою принципи дотримання суверенітету та територіальної цілісності країн, що має на увазі непорушність кордонів, є основою безпеки у світі. І якщо ми поступимося хоча б сантиметром нашої землі, мова піде вже про програш США та Заходу в цілому", - пояснив Жданов.

Він навів приклад лідера Штатів, який останнім часом змінив свою позицію щодо України. Спершу мова йшла про те, щоб не дати програти Україні, а тепер Джо Байден націлений лише на перемогу країни.

"Навіть Байден змінив свою риторику: якщо раніше він казав, що головне завдання – не дати Україні зазнати поразки, то у своїх останніх заявах він каже, що Київ має здобути перемогу", - додав експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо російсько-української війни

Напередодні стало відомо, що Китай навряд чи почне напряму надавати Росії військову допомогу. Це однозначно стане крахом для Пекіну. Економіка Китаю заточена на зовнішні ринкина зовнішні ринки, самостійно вона працювати не зможе.

Раніше повідомлялось, що Росія може просувати "мирну ініціативу" російського диктатора Володимира Путіна спільно з Китаєм. КНР і РФ можуть створити свій альтернативний "саміт миру" з метою просування російського порядку денного завершення війни. Але сподівання Росії на дипломатичному полі марні.

Ппро те, що проведення Китаєм і агресором Росією саміту щодо завершення війни проти України в інтересах Москви виключати не можна говорили і напередодні. Але якщо такий захід базуватиметься на заморожуванні війни, шансів на розвиток такого ходу у Пекіна і Кремля не буде.

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