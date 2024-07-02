Незрозуміле для України рішення: у Сербії підтримали мирний план Китаю

Запропонований Китаєм план мирного врегулювання війни в Україні не вважають цілковито справедливим. Однак в Сербії його назвали "ініціативою здорового глузду".

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В мирного плану Китаю з'явилася підтримка з Сербії / Колаж: Главред, фото: flickr, Александар Вучић

Україна неодноразово наголошувала на відкритості до діалогу зі світовими лідерами, що зацікавлені у досягненні миру. Це стосується і Китаю, який запропонував власний мирний план. Однак, його пункти не зовсім збігаються з баченням справедливого завершення війни, яке прописане у Формулі миру президента Володимира Зеленського.

Натомість деякі лідери країн вважають китайський план єдиним вірним рішенням. Серед них президент Сербії Александар Вучич. Як пише Danas, він заявив, що цей мирний план "не може відхилити жодна нормальна людина".

"Китайська народна республіка запропонувала щось справді найлогічніше, що запропонувала б будь-яка доросла, зібрана та здорова людина. Жодна нормальна людина не може відмовитися від чогось подібного, але, як ви бачите, з усіх боків панує тиша, ніби це запропонувала Сербія чи якась менша країна, тож тепер вони можуть мовчати та недооцінювати", - вважає він. відео дня

На його думку, мирний план Китаю наразі не приймають до уваги, тому що кожен хоче поразки іншого, а не негайного припинення вогню. При цьому те, що заморозка війни може в майбутньому призвести до повторного вторгнення Росії в інші країни світу Вучич не зазначив.

Що таке Danas? Danas — це відома щоденна газета, що належить United Group і виходить у Белграді, Сербія. Це лівоорієнтоване ЗМІ, яке пропагує соціал-демократію та євроінтеграцію. Це активна медійна підтримка діяльності сербських НУО, спрямованої на захист прав людини та меншин, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю у російсько-українській війні

Нагадаємо, в США заявили, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Пекін на боці глави Кремля Володимира Путіна. Усю повномасштабну війну КНР підтримує міцні зв'язки з РФ і передає їй технології.

Раніше стало відомо, що у договорі про стратегічне партнерство між РФ і Північною Кореєю не виключений також слід Китаю, тому що Пекіну вигідно, щоб РФ трималася на плаву і продовжувала війну.

Напередодні повідомлялося, що Китай на фоні розмов про мир в Україні нібито й підтримує це прагнення, але на практиці пропонує заморозку війни.

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