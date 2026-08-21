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План M&M's: Київ хотів за допомогою тисячі дронів закрити небо над Москвою - The Atlantic

Анна Ярославська
21 серпня 2026, 07:56
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До середини весни таємна операція просунулася досить далеко, але потім її було призупинено.
Шереметьєво, дрони
Зеленському "пропонували" атакувати аеропорти Москви тисячами дронів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Вікіпедія

Про що пише The Atlantic:

  • Україна нібито готувала рій дронів для удару по аеропортах Москви
  • План отримав кодову назву M&M's
  • Операцію призупинили після відставки міністра оборони Федорова

Цієї весни Україна готувала атаку роями дронів зі штучним інтелектом на аеропорти Москви, розраховуючи зупинити міжнародне авіасполучення з російською столицею та посилити тиск на оточення російського диктатора Володимира Путіна. План передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях. Про це повідомив штатний автор журналу The Atlantic Саймон Шустер з посиланням на два джерела, безпосередньо обізнані з планом, про який раніше не повідомлялося.

За задумом, до вже звичних ударів по військових базах, нафтопереробних заводах і логістичних центрах Росії мали додатися рої дронів, здатних самостійно шукати й уражати цілі без участі пілота-людини. Одне з джерел описало кінцеву мету операції наступним чином.

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"Ідея полягає в тому, щоб на тривалий період закрити повітряний простір Москви для цивільних рейсів", - повідомило джерело, ознайомлене з планом.

До середини весни план отримав кодову назву M&M's – на честь безлічі дешевих і майже ідентичних дронів, необхідних для операції. Щоб подолати російську ППО, щодобово довелося б відправляти в аеропорти Москви та околиць до тисячі безпілотників. Тиск на авіасполучення мав би вдарити насамперед по заможному оточенню президента Росії.

"Люди з еліти можуть прийти до Путіна і сказати: у нас тут проблема", - повідомило джерело, ознайомлене з українським планом.

Чому операцію призупинили

Коли взимку офіційні особи представили план Зеленському, він висловив серйозні побоювання. Президент побоювався, що під удар дронів міг потрапити цивільний авіалайнер у Москві, що могло б призвести до жертв серед пасажирів або екіпажу. Проте підготовку до ударів дозволили продовжити протягом кількох місяців навесні та на початку літа.

Планування операції призупинили в липні, коли Зеленський несподівано звільнив її головного організатора - міністра оборони Михайла Федорова.

Зазначається, що Федоров більшу частину року працював над планом, тримаючи його в таємниці навіть від частини найближчих помічників, і забезпечив фінансування масового виробництва дронів від європейських союзників.

Одне з джерел висловило надію, що новий міністр оборони України Євген Хмара продовжить реалізацію плану.

"Ми спробуємо. Технічно це можливо. Можна відновити цей проєкт із новою командою, але, на мій погляд, це займе близько трьох місяців", - сказав співрозмовник.

При цьому чиновник з Офісу президента у коментарі виданню заперечив існування такого плану.

"Це повна нісенітниця", - заявив він.

Операція СБУ "Павутина" - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня 2025 року Служба безпеки України провела масштабну історичну операцію "Павутина", яка стала безпрецедентним ударом по стратегічній авіації Росії. Підготовка до спецоперації тривала понад півтора року.

У рамках цієї комплексної атаки безпілотники СБУ вразили чотири російські військові аеродроми, де базуються стратегічні бомбардувальники та інші літаки, що використовуються для ракетних ударів по Україні. Під час операції було знищено або пошкоджено 41 літак різних типів.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред ​

Після успішної операції СБУ російське військове командування почало інтенсивно будувати спеціальні укриття для літаків щонайменше на 14 авіабазах - як на окупованих територіях України, так і в Росії. Серед баз - Кіровське, Севастополь, Бельбек, Єйськ, Міллерово, Енгельс та інші.

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Про персону: Саймон Шустер

Саймон Шустер (Simon Shuster) - американський журналіст і письменник. Майже два десятиліття висвітлює збройні конфлікти та авторитарні режими.

Наразі Саймон Шустер - штатний автор журналу The Atlantic.

До приходу в The Atlantic у 2025 році працював кореспондентом журналу Time у Нью-Йорку, Берліні та Москві.

Регулярно працював у Києві та Москві, висвітлював Революцію Гідності 2014 року, анексію Криму та війну на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Шустер провів кілька місяців у Києві, де отримав унікальний доступ до Офісу президента та безпосередньо до Володимира Зеленського та його оточення.

Був автором резонансної статті на обкладинці журналу Time у жовтні 2023 року про виклики, з якими стикаються Україна та президент Зеленський під час війни.

На початку 2024 року випустив біографічну книгу "The Showman: Inside the Invasion That Shook the World and Made Volodymyr Zelensky a Leader". Книга базується на інтерв’ю з президентом України, його дружиною, військовим командуванням та чиновниками.

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