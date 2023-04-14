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"А крейсер "Москва" чому не підняли?": в ОП потролили РФ за підняття по тривозі Тихоокеанського флоту

Альона Вороніна
14 квітня 2023, 14:36 оновлено 14 квітня, 14:38
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У Зеленського наголосили, що скільки Росія не піднімала б свій металобрухт по тривозі, світ уже побачив, що армія РФ не є непереможною.
Крейсер Москва, Андрей Ермак
В ОП потролили РФ за підняття по тривозі Тихоокеанського флоту/ Twitter, УНІАН

Тихоокеанський флот країни-агресорки Росії підняли по тривозі у повному складі, після чого почали приводити його у вищий ступінь боєготовності. В Офісі президента України відреагували на такі заходи в РФ і висміяли російських загарбників, натякнувши на слабкі місця російської окупаційної армії.

Про початок приведення Тихоокеанського флоту РФ у вищий ступінь боєготовності повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, начебто основна мета таких заходів – провести перевірку і "нарощувати здатність вирішувати завдання з відбиття агресії ймовірного противника".

Як повідомив начальник Генштабу країни-окупанта РФ Валерій Герасимов, ця перевірка проходитиме у три етапи. Спочатку флот буде приведений у повну бойову готовність, будуть перевірені чергові сили ППО і підрозділ авіації. Після цього флот відпрацьовуватиме навчально-бойові завдання у районах бойової підготовки. Потім також буде перевірятися готовність стратегічних підводних човнів до застосування зброї.

відео дня

В ОП потролили РФ за перевірку Тихоокеанського флоту

В Офісі президента України відреагували на рішення країни-агресорки Росії перевірити Тихоокеанський флот. Керівник ОП Андрій Єрмак потролив росіян у Telegram, заявивши, що підняття російського металобрухту не має ніякого сенсу.

"Підіймай металобрухт по тривозі, чи не підіймай – весь світ вже побачив руйнацію "скрєпи" непереможної армії РФ. І саме з руйнацій "скрєп" починалися незворотні процеси в імперіях", – написав голова ОП.

Після цього він із сарказмом написав риторичне запитання, чому ж Росія не підняла крейсер "Москва".

Можливість розпаду РФ

Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник висловив думку, що Захід не проти розпаду РФ. За його словами, на Заході зрозуміли, якою країна-агресорка Росія є насправді, і що росіяни – це глибоко кримінальна маса. Навіть якщо путінського режиму в РФ не буде, імперство все одно залишиться в крові росіян.

Журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький зазначав, що для того, щоб в країні-агресорі Росії змінилася влада, російський диктатор Путін повинен або померти, або назавжди зникнути.

Опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко висловив думку, що можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні. У випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що уже наближається крах країни-агресорки Росії як держави. Він зазначає, що в РФ відбудуться "сейсмічні зміни", і ці зміни напряму вплинуть на припинення повномасштабної війни проти України.

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