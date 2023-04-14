"Наближається її крах": у РФ відбудуться "сейсмічні зміни", які зупинять війну – Буданов

Росія скоро зазнає краху як держава, і це вплине на закінчення війни проти України, зазначає голова ГУР.

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У РФ відбудуться "сейсмічні зміни", які зупинять війну, зазначає Буданов/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Уже наближається крах країни-агресорки Росії як держави. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

Він зазначає, що в РФ відбудуться "сейсмічні зміни", і ці зміни напряму вплинуть на припинення повномасштабної війни проти України.

"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і тепер настав момент для краху цієї країни", — зазначив Буданов.

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Також він наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим.

Можливість розпаду РФ

Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник висловив думку, що Захід не проти розпаду РФ. За його словами, на Заході зрозуміли, якою країна-агресорка Росія є насправді, і що росіяни – це глибоко кримінальна маса. Навіть якщо путінського режиму в РФ не буде, імперство все одно залишиться в крові росіян.

Журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький зазначав, що для того, щоб в країні-агресорі Росії змінилася влада, російський диктатор Путін повинен або померти, або назавжди зникнути.

Опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко висловив думку, що можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні. У випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.

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