"Наближається її крах": у РФ відбудуться "сейсмічні зміни", які зупинять війну – Буданов

Уже наближається крах країни-агресорки Росії як держави. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.
Він зазначає, що в РФ відбудуться "сейсмічні зміни", і ці зміни напряму вплинуть на припинення повномасштабної війни проти України.
"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і тепер настав момент для краху цієї країни", — зазначив Буданов.
Також він наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим.
Можливість розпаду РФ
Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник висловив думку, що Захід не проти розпаду РФ. За його словами, на Заході зрозуміли, якою країна-агресорка Росія є насправді, і що росіяни – це глибоко кримінальна маса. Навіть якщо путінського режиму в РФ не буде, імперство все одно залишиться в крові росіян.
Журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький зазначав, що для того, щоб в країні-агресорі Росії змінилася влада, російський диктатор Путін повинен або померти, або назавжди зникнути.
Опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко висловив думку, що можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні. У випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.
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