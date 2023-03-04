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Втрати РФ зашкалюють: вбито та поранено 200 тисяч окупантів — командувач НАТО

4 березня 2023, 12:53
За даними Крістофера Каволі, російські окупанти також втратили понад 2 тисячі основних бойових танків.
Російські військові
Російські військові зазнають великих втрат в Україні / Міноборони РФ, Радіо Свобода

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили в Україні понад 200 тисяч убитими і пораненими.

При цьому понад 1,8 тис. офіцерів РФ ліквідовано в Україні, заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі, пише Spiegel.

За його даними, російські окупанти також втратили понад 2 тисячі основних бойових танків.

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При цьому американський генерал підкреслив, що "масштаби цієї війни неймовірні".

"Росія поки втратила понад 2000 основних бойових танків. Загинули і були поранені понад 200 тисяч російських солдатів і понад 1800 офіцерів", — уточнив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі.

Водночас американський воєначальник вважає, що успіх у війні залежатиме від нарощування обсягів виробництва боєприпасів.

"Якщо хтось приходить з танком, ви також повинні мати танк. Однак одним з уроків холодної війни є те, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", — додав Каволі.

Хто такий Крістофер Каволі

Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія.

Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

У березні російські окупанти понесуть рекордні втрати в боях з ЗСУ. Такий прогноз раніше зробив відомий військовий експерт Олександр Коваленко на своєму Telegram-каналі.

"Середньодобове знищення російських окупантів дійсно було рекордним у лютому, але особливості тривалості місяця не дозволили йому стати рекордним. На мій погляд, за такими показниками, Березень однозначно повинен показати рекордний показник втрат російських окупаційних військ, на тлі зменшення втрат ББМ і, можливо, інших типів техніки і озброєнь", – пише він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про катастрофічні втрати Росії. Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. У тому числі і про випадок, коли в боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

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НАТО війна Росії та України
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