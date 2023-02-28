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"Ворог переважає чисельно, втрати високі": Маляр розповіла про напружену ситуацію в Бахмуті

28 лютого 2023, 20:56
Заступниця міністра оборони зазначила, що в районі Бахмута окупанти зібрали як професійних військових, так і численні підрозділи ПВК "Вагнер".
'Ворог переважає чисельно, втрати високі': Маляр розповіла про напружену ситуацію в Бахмуті
Маляр розповіла про напружену ситуацію в Бахмуті / Фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Російські окупаційні війська сконцентрували у Бахмуті свої ключові зусилля, оскільки прагнуть вийти на кордони Донецької області. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Зараз епіцентром бойових дій є Бахмут. Ситуація там дійсно напружена. Генерал Сирський – це командувач Східного угруповання військ. Він постійно знаходиться на Сході і на передовій. Генерал об’їздив фактично весь Бахмут, був у штабі. Задачею було зрозуміти обставини, які можуть заважати обороні або навпаки її покращити. Там прямо на місці були прийняті певні рішення. Це і рішення про переміщення додаткових підрозділів, і певні рішення, які не можна озвучувати", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що в районі Бахмута окупанти зібрали як професійних військових, так і численні підрозділи ПВК "Вагнер".

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"Ми говоримо про це відкрито. Зараз в районі Бахмута ворогом збираються професійні і численні підрозділи "Вагнера". Але попри те, що там тривають серйозні бої і ворог по чисельності переважає, втрати у ворога значно вищі за наші. Наші підрозділи знищують навіть до 80% заведених підрозділів "Вагнера". Це та інформація, яку надавав Генштаб, - розповіла Маляр.

За її словами, окупанти не відмовляються від мети окупувати всю територію України, але почали діяти по регіонах.

"Наступ відбувається на сході по декількох напрямках. І найгарячіший – це Бахмутський зараз", - додала вона.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед своєю армією захопити всю Донецьку і Луганську область до 31 березня.

У зв'язку з цим російські окупаційні війська посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Колишній ватажок самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) заявив, що сепаратистські сили на Донбасі очікують крах до травня 2023 року. На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу – далі воювати вже нічим. Бойовик заявив, що окупанти мають багато проблем – безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам і багато іншого.

"Березень на території півдня Росії, "Новоросії" і "Малоросії" – це дуже проблемний місяць... Тут питання в тому, що робитимуть наші? 2-3 тижні залишилося на проведення активних операцій на фронті", – зазначив Стрєлков-Гіркін, згадавши про те, що в Україну їде важка західна техніка.

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