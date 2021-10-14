60 землетрусів в день і потопаючі в попелі вулиці: на Канарах вивергається вулкан

Виверження вулкана Кумбре-В'єха / Reuters

На Канарах - острові Ла-Пальма з 19 вересня триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. За даними Національного географічного інституту, протягом дня на острові зафіксовано більше 60 землетрусів. Внаслідок, вулиці потонули в товщі попелу.

Як повідомляє el Pais, місцеві жителі допомагають рятувальникам розгрібати купи вулканічного попелу. Тим часом, тисячі людей перебувають в ізоляції, а евакуйовано понад 6000 осіб.

Потоки лави розтікаються по землі і вже зруйнували 1548 будівель, покривши територію в 680,4 гектар.

Нагадаємо, раніше на Сицилії вулкан Етна викинув у небо величезний стовп попелу. Його висота сягала 9 кілометрів. Також спостерігався викид лави. Тим часом, попередній викид попелу з вулкана, який є найбільшим діючим в Європі, досягав висоти в 4,5 кілометра.