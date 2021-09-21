Все затремтіло: найбільший вулкан Європи викинув 9-кілометровий стовп попелу

Вулкан Етна викинув стовп попелу / скріншот

На Сицилії вулкан Етна викинув у небо величезний стовп попелу. Як повідомляє італійський Національний Інститут геофізики і вулканології, його висота досягала 9 кілометрів.

Фахівці додали, що викид стався 21 вересня вранці за місцевим часом з південно-східного кратера.

Відзначається, що також спостерігався викид лави.

Відомство оприлюднило "червоне попередження" для польотів, однак роботу аеропорту, розташованого недалеко від вулкана, не припиняли.

Попередній викид попелу з вулкана, який є найбільшим діючим в Європі, досягав висоти в 4,5 кілометра.

Реклама

За ним постійно спостерігають фахівці, проте вони запевняють, що для людей небезпеки немає.

За останній рік вулкан Етна вивергався в лютому і липні, а раніше – в грудні 2020 року.

Раніше повідомляли, що на сході Демократичної Республіки Конго - почав вивергатися один з найбільш активних вулканів у світі - Ньирагонго.