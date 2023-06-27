"30 років готуюся до війни": Лукашенко заявив, що привів армію в бойову готовність

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про "місію зберегти мир".

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​ Олександр Лукашенко виступив на врученні генеральських погон / Колаж: Главред, фото: t.me/pul_1, скріншот

У вівторок, 27 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив на врученні генеральських погон. Главред зібрав всі найважливіші заяви самопроголошеного президента Білорусі.

За його словами, впродовж тридцяти років він "готується до війни", і саме тому країна "сьогодні живе під мирним небом". Лукашенко також заявив про "місію зберегти мир".

"Це означає лише одне - ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею", - зазначив білоруський диктатор.

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За його словами, він віддав всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність.

Прокоментував Лукашенко і недавні події в Росії, а саме - спробу віськового заколоту, яку влаштував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не лише мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що вітчизна одна", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенку ввижаються якісь "трупи", які йому нібито підкидають через кордон.

"Практично щодня органи прикордонної служби фіксують різні провокації на державному кордоні від країн-сусідів: від підкидання трупів до навмисних зальотів безпілотників на територію Білорусі", - заявив диктатор.

За його словами, також "продовжується зведення стін та загороджень на кордоні, його фортифікаційне обладнання, мінування з українського боку".

До Білорусі привезли російську ядерну зброю

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а 25 травня Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим. У Пекіні заявили, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

14 червня Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати від країни-агресора РФ тактичну ядерну зброю.

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