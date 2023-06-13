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"Щоб їхня нога тут не ступила": Лукашенко істерично розкричався, що вдарить "ядеркою"

Альона Вороніна
13 червня 2023, 14:03 оновлено 13 червня, 14:09
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Білоруський диктатор заявив, що у нього нібито "не буде вагань щодо застосування ядерної зброї у випадку агресії проти Білорусі".
Александр Лукашенко, ядерный удар, ядерное оружие
Лукашенко істерично розкричався, що вдарить "ядеркою"/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тільки-тільки розмістив на території РБ тактичну ядерну зброю, яку там встановила країна-агресорка Росія, як уже намагається нею погрожувати. Так, білоруський диктатор заявив, що він віддасть наказ про застосування такої зброї у разі, якщо проти білорусі буде здійснена агресія.

При цьому він зазначив, нібито віддасть такий наказ без вагань. Слова Лукашенка процитувало білоруське інформагентство "Белта".

У той же час однією з причин розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї білоруський диктатор називає нібито якусь загрозу для РБ.

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"Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога ніяких поганих людей [неценз.] не ступала більше на білоруську землю", – істерично розкричався Лукашенко.

Він зазначив, що умовою застосування ядерної зброї буде "агресія проти Білорусі". При цьому він додав, нібито "відповідь буде негайною" і що у нього "не буде ніякого вагання", коли він віддаватиме такий наказ.

"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування", – сказав Лукашенко.

Встановлення Росією ядерної зброї у Білорусі

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 травня заявив, що Російська Федерація вже приступила до переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі. Відповідаючи на питання, чи знаходиться ядерна зброя вже в Білорусі, Лукашенко відповів: "Можливо. Я приїду – подивлюся".

Колишній білоруський військовий офіцер, політик і громадський діяч Сергій Бульба зазначав, що ядерний шантаж російським диктаторським режимом України та окремих європейських країн через Білорусь навряд чи має практичний сенс. Він наголосив, що для театру військових дій це нічого не змінює, це швидше політичне рішення. За словами Бульби, Путін розміщенням ядерної зброї в РБ, найімовірніше, буде торгуватися із Заходом щодо зняття частини санкцій з РФ.

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