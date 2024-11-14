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20% території України віддати РФ: Трамп може наполягати на жахливій угоді

Марія Николишин
14 листопада 2024, 14:31оновлено 14 листопада, 15:07
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За свою попередню каденцію Трамп не розв'язав жодного проблемного питання.
20% території України віддати РФ: Трамп може наполягати на жахливій угоді
Як Трамп може закінчити війну / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези експерта:

  • РФ може залишити під своїм контролем окуповані території
  • Україну можуть змусити відмовитися від Криму і Донбасу
  • Трамп любить угоди і буде рубати з плеча

Днями екс-головком НАТО в Європі зазначив, що Росія збереже контроль над 20% території України, а це все те, що зараз окуповане Росією. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду також заявив, що Україну примушуватимуть відмовитися від Криму і Донбасу.

За його словами, Росія може залишити під своїм контролем ці території тільки за умови, що це буде тимчасово.

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"Якщо Росії пообіцяють зберегти за нею все, захоплене зараз, то виникає питання - як тоді бути з Херсонською та Запорізькою областями? Вони ж вписані в конституцію РФ як територія Росії, і Путін вимагає від нас виведення українських військ із цих територій. Як Трамп буде тут викручуватися?", - каже експерт.

Він зауважив, що потрібно проговорювати і готуватися до всіх цих варіантів.

"Трамп - бізнесмен, не політик. Він любить угоди. Він не буде плести інтриги, а буде рубати з плеча, як і було чотири роки тому. Але зауважте, за свою попередню каденцію Трамп не розв'язав жодного проблемного питання: він взявся за війну в Україні - йому Конгрес показав дулю і, навпаки, змусив дати нам зброю; розбираючись із Китаєм, він ледве не обвалив американську економіку, коли почав запроваджувати мита на китайські товари. Він не вирішив жодного ні економічного, ні політичного питання, але наробив багато шуму. Цим шумом Трамп і бере. Люди люблять, коли політик говорить і обіцяє відразу ж зробити", - наголошує Жданов.

Полковник запасу додає, що Трамп буде або рахуватися з думкою виборців, які виступають за підтримку України, або встановлювати диктатуру в США.

20% території України віддати РФ: Трамп може наполягати на жахливій угоді
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про закінчення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, майбутній президент США Дональд Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів.

Також відомо, що Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що новообраний американський президент дуже серйозно ставиться до проблеми війни в Україні і хоче вирішити питання миру якомога швидше.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Олег Жданов війна Росії та України
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