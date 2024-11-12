Ще перед інавгурацією: Стубб розкрив плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

Що сказав Стубб:
- Трамп серйозно взявся за питання миру в Україні
- Можливість для переговорів є ще до інавгурації новообраного президента США
- У Фінляндії виділяють чотири ключові умови миру
Президент Фінляндії Олександр Стубб ввечері 11 листопада провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, під час якої світові лідери обговорювали і питання встановлення миру в Україні.
Як зазначив Стубб в інтерв’ю Bloomberg, новообраний американський президент дуже серйозно ставиться до проблеми війни в Україні і хоче вирішити питання миру якомога швидше.
"Ми в Європі та решті світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб скоріше досягти мирної угоди... Є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації", - зазначив він.
При цьому у самій Фінляндії вважають за необхідне враховувати під час встановлення миру в Україні чотири передумови, а саме: території, гарантії безпеки, справедливість та реконструкцію.
Мирний план Трампа щодо України - що відомо
Раніше ЗМІ повідомляли, що впродовж наступних 4-5 місяців відбуватимуться ключові процеси для ймовірного закінчення війни в Україні, з огляду на обіцянку Трампа швидко покласти край війні.
Напередодні Главред писав, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив щодо можливих маніпуляцій навколо теми плану Трампа закінчення війни в Україні до інавгурації новообраного президента США.
Нагадаємо, прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що перші дні республіканця на посаді включатимуть в себе посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні.
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Видання Bloomberg
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