Ще перед інавгурацією: Стубб розкрив плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

Президент Фінляндії радить всерйоз сприймати заяви Трампа щодо припинення війни в Україні у найкоротші терміни.

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Гарантії безпеки є однією з передумов встановлення миру в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/alexanderstubb

Що сказав Стубб:

Трамп серйозно взявся за питання миру в Україні

Можливість для переговорів є ще до інавгурації новообраного президента США

У Фінляндії виділяють чотири ключові умови миру

Президент Фінляндії Олександр Стубб ввечері 11 листопада провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, під час якої світові лідери обговорювали і питання встановлення миру в Україні.

Як зазначив Стубб в інтерв’ю Bloomberg, новообраний американський президент дуже серйозно ставиться до проблеми війни в Україні і хоче вирішити питання миру якомога швидше.

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"Ми в Європі та решті світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб скоріше досягти мирної угоди... Є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем ​​інавгурації", - зазначив він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

При цьому у самій Фінляндії вважають за необхідне враховувати під час встановлення миру в Україні чотири передумови, а саме: території, гарантії безпеки, справедливість та реконструкцію.

Мирний план Трампа щодо України - що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що впродовж наступних 4-5 місяців відбуватимуться ключові процеси для ймовірного закінчення війни в Україні, з огляду на обіцянку Трампа швидко покласти край війні.

Напередодні Главред писав, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив щодо можливих маніпуляцій навколо теми плану Трампа закінчення війни в Україні до інавгурації новообраного президента США.

Нагадаємо, прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що перші дні республіканця на посаді включатимуть в себе посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні.

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