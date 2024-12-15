Величезний вогняний спалах: безпілотник влупив по важливих цілях у Грозному

У Грозному в Чечні пролунали потужні вибухи. Вже вдруге за тиждень туди долітають безпілотники. Відео з влучанням вже розлетілося в Мережі.
Повідомляється, що вранці 15 грудня безпілотник атакував базу ОМОНу та 2-1 полк.
На відео видно, як дрон з вибухівкою летить прямо над Грозним і влучає в ціль. Місцева влада поки не коментувала це.
Водночас пропагандисти стверджують, що над Грозним нібито спрацювала ППО.
Дивіться відео про вибухи у Грозному:
Вибухи в РФ - що відомо
Не так давно дрон влучив у казарму спецназу Кадирова. Інцидент стався у столиці Чечні, Грозному.
Як повідомляв Главред, також і Крим сколихнули потужні вибухи увечері 11 грудня. Повідомлялось про те, що працювала ППО, через атаку дронів в повітря підняли гелікоптери.
Згодом після вибухів частина Севастополя без світла. Після відключення компанія "Севастопольенерго" оголосила, що це сталося через "невідкладні ремонтні роботи".
Читайте також:
- "Стабільно високі": Сирський назвав щоденні втрати на Покровському напрямку
- Україна перевершує РФ в артилерії в 3 рази: ЗСУ здивували заявою
- Завершення війни у 2025 році: яким буде мир в Україні - NYT
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред