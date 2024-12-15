Величезний вогняний спалах: безпілотник влупив по важливих цілях у Грозному

Безпілотник атакував базу ОМОНу та 2-й полк.

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У Грозному пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Грозному в Чечні пролунали потужні вибухи. Вже вдруге за тиждень туди долітають безпілотники. Відео з влучанням вже розлетілося в Мережі.

Повідомляється, що вранці 15 грудня безпілотник атакував базу ОМОНу та 2-1 полк.

На відео видно, як дрон з вибухівкою летить прямо над Грозним і влучає в ціль. Місцева влада поки не коментувала це.

відео дня

Водночас пропагандисти стверджують, що над Грозним нібито спрацювала ППО.

Дивіться відео про вибухи у Грозному:

У Грозному пролунали вибухи / фото: скріншот

Вибухи в РФ - що відомо

Не так давно дрон влучив у казарму спецназу Кадирова. Інцидент стався у столиці Чечні, Грозному.

Як повідомляв Главред, також і Крим сколихнули потужні вибухи увечері 11 грудня. Повідомлялось про те, що працювала ППО, через атаку дронів в повітря підняли гелікоптери.

Згодом після вибухів частина Севастополя без світла. Після відключення компанія "Севастопольенерго" оголосила, що це сталося через "невідкладні ремонтні роботи".

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