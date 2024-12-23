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Скорочення атак Шахедами у грудні: Британська розвідка назвала причину "затишшя"

Марія Николишин
23 грудня 2024, 22:06
847
В період із вересня по листопад до 50-60% від загальної кількості запусків були "хибними".
Скорочення атак Шахедами у грудні: Британська розвідка назвала причину 'затишшя'
Удари по Україні шахедами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Росія зможе запускати по Україні до 1500 дронів на місяць
  • Місячна кількість дронів неухильно зростала протягом 2024 року
  • Погода вплинула на операції РФ в грудні

Якщо не вплинути на виробництво і пускові майданчики, країна-агресор Росія зможе запускати по Україні до 1500 дронів-камікадзе на місяць. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в мережі Х.

Там зазначили, що у листопаді 2024 року Росія запустила близько 2300 дронів-камікадзе різних типів по Україні, знову перевершивши загальну кількість за попередній місяць.

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"Місячна кількість дронів неухильно зростала протягом 2024 року, причому значне зростання - понад 200 порівняно з попереднім місяцем - спостерігалося з липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, ймовірно, що в період із вересня до листопада 2024 року до 50-60% від загальної кількості запусків були "хибними" дронами-камікадзе. Їхня мета - ускладнити оборону шляхом насичення або заплутування радіолокаційної картини.

Крім того, відомо, що темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Показники запусків у грудні 2024 року показують приблизно 850 запусків.

"Однак цілком імовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької або нульової активності", - наголошується в повідомленні.

В Міноборони Британії додали, що російські дрони-камікадзе забезпечують покриття цілей по всій території України, що дає змогу Росії підтримувати тиск, одночасно дозволяючи поповнювати запаси ракет дальньої авіації.

Скорочення атак Шахедами у грудні: Британська розвідка назвала причину 'затишшя'
Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 20 грудня окупанти здійснили чергову повітряну атаку на Київ. Армія РФ застосувала БПЛА. Унаслідок атаки російських дронів було зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що російські окупанти атакували Київ ракетами, внаслідок чого були пошкоджені посольства шести країн.

Крім того, у ніч на неділю, 15 грудня, армія країни-агресора РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 і 108 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово (РФ).

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Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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новини України британська розвідка атака дронів Дрон Shahed-136
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