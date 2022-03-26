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Палять танки і наносять удари по окупантах РФ: в Азові розповіли про військову ситуацію у Маріуполі

26 березня 2022, 13:36

Рано чи пізно відбудеться деблокада Маріуполя, військово-політичне керівництво проводить роботу, сказав Денис Прокопенко.

Маріуполь
Руйнування у Маріуполі / соцмережі

Ситуація у Маріуполі наразі залишається дуже важкою, але контрольованою. Рано чи пізно повинна відбутися деблокада міста, йде робота щодо цього питання. Ворожі танки спалюються, наносяться удари по окупаційних військах, які несуть втрати і втрачають наступальні темпи. Незважаючи на те, що у загарбників РФ більше ресурсів, українські бійці намагаються проводити успішні операції і контратакувати. Про це заявив Герой України, командир полку Азов Денис Прокопенко.

У інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону керівник полку, який зараз тримає оборону Маріуполя, розповів про те, що ситуація в місті дуже важка. Але робота щодо деблокади вже йде, і рано чи пізно сценарій буде реалізовано.

"Наразі у Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована... ми будемо його тримати до останнього. Ми віримо і знаємо, що рано чи пізно відбудеться деблокада. Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць. Нехай це залишиться під грифом "таємно". Над цим працює і вище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх у цієї операції, і ми вистоїмо", - зазначив військовий.

За його словами, бійці Азову палять танки російських окупантів і завдають нищівних ударів по їхніх військах. Загарбники втрачають сили, їх наступальні темпи знижуються.

"Противник намагається постійно вводити в бій нові резерви, але постійно отримує по зубах від наших підрозділів, масово здається в полон, не бажає йти вперед. Вони холодні, голодні, голі, босі і не мають абсолютно жодного бажання воювати", - сказав Прокопенко.

Крім того, незважаючи на те, що у противника більше ресурсів, бійці не сидять в глухій обороні – вони намагаються проводити успішні операції і контратаки, намагаючись нав'язати свою ініціативу з метою погіршення становища ворога.

"Незважаючи на те, що вже другий тиждень ведуться міські бої, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі і тримаємо все на контролі. І з кожним днем відправляємо в пекло все більше і більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю. Вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським", - підкреслив Денис Прокопенко.

Місто Маріуполь у Донецькій області блоковано військами Росії. Полк МВС Азов продовжує тримати оборону міста. Російські війська обстрілюють місто, наносяться ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Гинуть мирні люди. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Люди залишаються без їжі і вмирають від голоду. Місцева влада закликає врятувати людей.

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війна в Україні новини Маріуполя полк Азов війна Росії та України
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