РФ накопичила „Кинджали" та балістику: експерт оцінив, чи є ризик удару на свята

Жданов зазначив, що диференціація ракет дозволяє Кремлю зберігати ударний потенціал і стратегічні запаси.

https://glavred.net/war/rf-nakopila-rakety-ekspert-ocenil-est-li-risk-udara-v-prazdnichnye-dni-10754759.html Посилання скопійоване

Росія може здійснити новий масований обстріл України під час Страсного тижня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред, Генштаб

Коротко:

Росія може здійснити масований обстріл України цього тижня

Минулого року під час Страсної п’ятниці постраждали понад 80 людей

Ймовірність удару оцінюють як 50/50

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що під час Страсного тижня Росія може провести черговий масований обстріл України. За його словами, наразі існує приблизно рівна кількість ознак, які свідчать як на користь, так і проти такого сценарію.

"Вважаю, що цього року — 50% на 50%. Треба бути готовими до цього. Тим паче, наші військові повідомляють про те, що ворог накопичив певну кількість балістики, „Кинджалів" та „Іскандерів". Тому здійснення обстрілу цілком імовірне. Крім того, Росія обізнана щодо наших можливостей перехоплювати балістичні ракети", — зазначає Жданов, коментарі ТСН. відео дня

Стратегія Росії щодо ракет

Він додає, що останнім часом російські війська розділяють типи ракет під час атак, зберігаючи масованість ударів і резерви для майбутніх операцій.

"Якщо під час останніх разів вони гатили крилатими ракетами, то тепер можна очікувати, що наступного разу буде балістика", — пояснює експерт.

Водночас Жданов попереджає про високий ризик для людей через можливе скупчення: "Якийсь генерал може дати наказ запустити балістичну ракету. Треба це враховувати".

Звідки запускають ракети по Україні

Разом із тим, експерт підкреслює, що масований удар може і не відбутися цього тижня: "Ситуація може скластись і так, що Росії буде невигідно завдати масованого удару по Україні саме на Великдень. Минулими вихідними очільник Кремля Володимир Путін у телефонній розмові з американським президентом Дональдом Трампом намагався переконати останнього у тому, що він, Путін, рік б’є по енергосистемі України, і це не допомагає. Таким чином Путін намагався вплинути на бажання Трампа бити по енергетичній інфраструктурі Ірану. Тому у нас є шанс, що цього тижня Росія не здійснить масованого удару по Україні. Якщо ж США здійснять масований удар по Ірану, то аналогічну атаку може здійснити і Путін по Україні", — припускає Жданов.

Як раніше писав Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Крім того, в ночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Надаємо, що російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред