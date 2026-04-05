РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Ворог концентрує сили та авіацію для масованого обстрілу української території найближчими днями.

Противник може змінити тактику і атакувати вдень

Коротко:

Росія зосередила близько 450 ударних безпілотників

Пускові майданчики — Навля, Гвардійське, Приморсько-Ахтарськ

Можливе застосування МіГ-31К та Іскандер-М

Російські окупаційні війська завершили підготовку до нового масованого обстрілу України.

За даними моніторингових платформ, зокрема каналу "єРадар", противник накопичив значний запас засобів повітряного нападу та розмістив їх на пускових позиціях. Очікувана дата атаки — протягом найближчих 48 годин.

Концентрація безпілотників

Згідно з даними спостереження, ворог зосередив близько 450 ударних безпілотників різних типів, які розподілені між трьома майданчиками: Навля (Брянська область), Гвардійське (тимчасово окупований Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Авіація та ракетні системи

Окрім безпілотників, існує ймовірність залучення до чотирьох бортів МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", а також готовність до запуску щонайменше восьми балістичних ракет наземного базування "Іскандер-М".

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Тактика удару

Аналітики зазначають, що ворог може відійти від традиційної тактики нічних ударів. Імовірно, основний етап атаки відбудеться у світлу пору доби, щоб максимізувати дезорганізацію цивільного життя, паралізувати транспорт та зупинити роботу критично важливих підприємств під час робочого циклу.

Нова тактика російських ударів — думка експерта Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що Росія дедалі більше робить ставку на атаки дронами типу "Шахед", намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону. За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, використовуючи відносно дешеві засоби ураження. Експерт також наголосив, що Росія продовжить нарощувати виробництво ударних безпілотників, тому Україні слід готуватися до нових викликів у сфері безпеки.

Як раніше писав Главред, 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Понад 25 людей отримали поранення.

Крім того, російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська ввечорі 2 квітня здійснили атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами опинилися щонайменше кілька районів міста, зафіксовано численні влучання та пожежі.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

