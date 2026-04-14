В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

На Черкащині оголошено підвищену небезпеку через атаку ворожих безпілотників, у регіоні працює ППО, в Черкасах пролунала серія вибухів.

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - що відомо

Про що йдеться у матеріалі:

РФ атакує Україну дронами

В Черкасах пролунали вибухи

Внаслідок атаки загинула 8-річна дитина, є поранені

Ввечері, 14 квітня, країна-агресорка Росія атакувала дронами Черкаси та Черкаський район. В місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомили "Суспільне Черкаси" та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Черкаський район. Підвищена небезпека через ворожі БпЛА зберігається. Подбайте про свою безпеку! В області працює ППО", - писав очільник ОВА. відео дня

Водночас, за даними ЗМІ, у період з 18:00 до 18:15 в Черкасах пролунало 3 вибухи. Повітряна тривога в більшій частині районів області триває з 17:14.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників із Кіровоградської області (район Новоархангельська) у напрямку Черкащини.

Також зазначалося, що на території Черкаської області група БпЛА пролітала поблизу Тального та прямувала на захід, інша група з боку Полтавщини рухалася у напрямку Черкас, а окремі ударні дрони були зафіксовані над Кременчуцьким водосховищем у районі Черкас.

Також станом на 19:01 декілька ударних БпЛА наближаються до Умані зі сходу.

Згодом, станом на 19:38, Ігор Табурець повідомив, що ввечері росія спрямувала на область ударні безпілотники, дев’ять із яких були знешкоджені силами оборони.

Водночас в обласному центрі зафіксовано трагічні наслідки.

"Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним... Ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки", - йдеться у повідомлення.

Наразі триває обстеження території. Він також закликав мешканців постійно реагувати на сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку і безпеку близьких.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 25 людей, ще 5 - загинули. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У ніч на 14 квітня окупаційна армія РФ провела масовану атаку безпілотниками по цивільній та портовій інфраструктурі на півдні Одеської області. Про наслідки удару повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер і ДСНС.

Вранці 14 квітня в Харкові ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Про персону: Ігор Табурець Ігор Табурець — український діяч, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 1 березня 2022 року. Генерал-майор, пише Вікіпедія.

