Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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Що відомо про нового командувача Сухопутних військ ЗСУ / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/OperationalCommandSouth

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Що відомо про нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Про це йдеться у відповідному Указі від 19 червня, опублікованому на сайті Офісу президента України.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в Указі. відео дня

Згодом, під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський прокоментував це призначення.

"Сьогодні я підписав указ про призначення командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Вісбадені в Німеччині. Це була координація з нашими партнерами по НАТО. Весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз в сухопутних військах. Зміни потрібні. І це обов'язково", - зазначив він.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Миколайович Шаповалов (нар. 1978, Кіровоградська обл.) — український військовослужбовець, бригадний генерал Збройних сил України.

Здобув вищу військову освіту з відзнакою закінчив:

Інститут танкових військ Харківського політехнічного університету (2000),

Командно-штабний інститут Національного університету оборони України (2012),

Національний університет "Острозька академія" (спеціальність "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії")

Військовий коледж армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Пройшов шлях від командира танкового взводу до голови бригади: очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка (2019–2021). У березні 2022 року отримав чергове військове звання — бригадного генерала.

З березня 2022 року очолював Головне управління військового співробітництва Збройних сил України, а з 20 червня 2023 року — входив до Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

16 квітня 2024 року призначений командувачем Оперативного командування "Південь", змінивши на посаді Андрія Ковальчука.

З 4 лютого 2025 року — звільнений з цієї посади і переведений до Вісбадена (Німеччина) на роль координатора західної військової допомоги Україні в рамках місії НАТО NSATU.

Нагороди й відзнаки:

Медаль "За військову службу Україні" (5 грудня 2017 року) — за особистий внесок у зміцнення обороноздатності, мужність і самовідданість.

Відставка Драпатого - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал-майор Михайло Драпатий 11 червня оголосив про завершення виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ, які він поєднував протягом пів року з керівництвом оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

1 червня стало відомо, що Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ. Причиною такого рішення він назвав трагедію на полігоні, що призвела до загибелі військових. За словами генерала, він несе відповідальність за те, що не зміг повною мірою забезпечити виконання наказів.

Водночас уже 3 червня стало відомо про його нове призначення — Михайло Драпатий очолив Об’єднані сили Збройних сил України.

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