Ворога деморалізовано, воювати готові менше ніж 10%: оборона Маріуполя розбила загін спецназу Росії

Війська Росії продовжують штурмувати Маріуполь / Маріупольська міськрада

Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто від ворожих атак окупантів Росії. Вони стримують спробу просування військ противника в напрямку міст Попасна і Курахове. На одній з ділянок боїв було розбито загін російського спецназу, зі складу якого готові продовжувати воювати менше 10% особового складу.

Як повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя. Вони стримують просування російських загарбників у напрямку Попасної та Курахового.

Вказується, що було завдано серйозної шкоди одному із загонів спеціального призначення РФ. У підсумку через втрати тільки менше 10% особового складу готові й надалі брати участь у бойових діях.

"Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, залученого до ведення активних бойових дій, менше 10% особового складу готові продовжити участь у війні, інші з особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані", - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що на території Росії продовжують проводити приховану мобілізацію. Російська влада намагається поповнити особовий склад своїх військ після великих втрат під час війни з Україною.