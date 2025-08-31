Чи закінчиться війна України та Росії у 2025 році - який нюанс стане вирішальним

Війна не завершиться у 2025 році через нереалістичні вимоги Москви, але економічний тиск США та ЄС може змусити РФ піти на поступки, вказує експерт.

Чи закінчиться війна України та Росії у 2025 році / Колаж Главред, фото: УНІАН

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що досягнення мирної угоди між Україною та Росією можливе до кінця цього року або навіть раніше. Водночас директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у коментарі для Главреду висловив сумнів у завершенні війни у 2025 році, оскільки Росія не готова до повноцінних переговорів.

На його думку, Москва висуває нереалістичні вимоги, які неможливо виконати, і намагається перекручувати зміст переговорів у власних інтересах. Це свідчить про відсутність реальних кроків та щирого прагнення до укладення миру.

"З іншого боку, цілком можливо, що США та іншим нашим західним союзникам вдасться зробити так, що Росія опиниться в складній економічній ситуації, тому що буде обкладена санкціями та обмеженнями, які будуть не просто стримувати її експорт, а серйозно впливати на економічні показники, соціальну сферу та можливість фінансувати війну", - вказує аналітик.

Кулик підкреслює, що Росія може погодитися на окремі елементи угоди, не виконуючи зобов’язань щодо припинення війни або довгострокового миру. Вона використовує тимчасове перемир’я для нарощування своїх сил, щоб потім звинуватити Україну в його порушенні і відновити бойові дії.

На думку експерта, до кінця року США та ЄС, ймовірно, зможуть змусити Росію бути більш поступливою, але результат залежатиме від їхніх можливостей і політичної волі. Політична воля європейських країн нестабільна та неоднозначна, і лише за їхньої участі не вдасться запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією.

"Американці бачать необхідність у збереженні певного невеликого простору, тому Трамп буде намагатися зберегти режим переговорного вікна, тому буде уникати жорстких санкцій проти Росії", - додає експерт.

Кулик підкреслює, що Трамп – непередбачувана фігура, яка може швидко змінити свою позицію на 180 градусів через будь-який, навіть побутовий або психологічний чинник. Тому завжди існує ймовірність, що ситуація може покращитися для України.

На сьогодні він скептично оцінює можливість укладення мирної угоди між Росією та Україною до кінця 2025 року. Водночас зниження інтенсивності бойових дій та скорочення зіткнень на фронті до критичного мінімуму цілком реальні вже цього року, хоча сторони продовжать перевіряти слабкі місця одна одної.

"Чи відбудеться це через виснаження Росії? З одного боку, можна говорити про те, що літній наступ росіян провалився, як написало видання BILD, але з іншого – є захоплені російськими військами населені пункти і кілометри нашої території за літо. І співвідношення втрат і досягнутих результатів точно вже не таке, як було раніше у росіян. Навіть у 2024 році у Росії було більше досягнень, ніж у 2025-му", - резюмував він.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, полковник ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов припустив, що бойові дії можуть завершитися наприкінці 2025-го або у 2026 році.

Він зазначив, що нині триває війна на виснаження, і її фінал залежатиме не від політичних угод чи поточної ситуації на фронті, а радше від можливого обвалу однієї зі сторін. Водночас Жданов додав, що посилення тиску могло б пришвидшити завершення війни.

"Війна закінчиться тоді, коли одна зі сторін визнає свою поразку. 2026 рік, на мій погляд, є найперспективнішим періодом у цьому плані", - заявив Жданов у розмові з Главредом.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль звинуватив Європу у нібито зриві мирного процесу та висловив вдячність президентові США Дональду Трампу. Також Пєсков звинуватив Київ в неготовності до врегулювання війни й заявив про намір продовжувати війну.

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що запропоновані Україні варіанти гарантій безпеки не є дієвими. За його словами, аналог 5-ї статті НАТО виглядає як підробка, а угод на зразок тих, які США мають із Південною Кореєю, Японією чи Ізраїлем, Україна наразі не отримує.

Аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що найближчими тижнями Росія може значно наростити інтенсивність ударів. За їхніми даними, окупанти використали час перед самітом на Алясці для накопичення дронів-камікадзе та ракет, які, ймовірно, спрямують проти українських енергетичних об’єктів.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

