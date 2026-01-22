Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

https://glavred.net/war/zahodyat-s-raznyh-storon-krivoy-rog-pod-udarom-dronov-progremeli-gromkie-vzryvy-10734638.html Посилання скопійоване

Увечері, 22 січня, країна-терорист Росія знову здійснила атаку на Україну, запустивши ударні безпілотники. Під ударом опинився, зокрема, Кривий Ріг.

Про наближення повітряних цілей повідомили Повітряні сили Збройних сил України. За їхніми даними, в напрямку міста рухалися ворожі дрони-камікадзе типу Shahed.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив атаку, зазначивши, що над Кривим Рогом зафіксовано перебування "шахедів", а ворог продовжує завдавати ударів по місту.

Місцева влада закликала жителів негайно перебувати в укриттях та не нехтувати власною безпекою.

Про серію вибухів у Кривому Розі також повідомили кореспонденти Суспільного. За їхніми словами, вибухи в місті пролунали під час повітряної тривоги.

Водночас моніторингові канали повідомляють про масований заліт ударних БПЛА. За їхніми оцінками, Кривий Ріг та Криворізький район атакують щонайменше два десятки дронів, які заходять із кількох напрямків.

