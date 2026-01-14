Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України

Не всі депутати підтримали призначення Федорова на нову посаду.

https://glavred.net/ukraine/rada-podderzhala-naznachenie-mihaila-fedorova-ministrom-oborony-ukrainy-10732166.html Посилання скопійоване

Федоров отримав підтримку від більшості нардепів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

ВРУ розглянула призначення Михайла Федорова на нову посаду

Депутати підтримали призначення нового міністра оборони України

Утрималися від голосування 8 депутатів

14 січня у Верховній Раді під час пленарного засідання підтримали призначення Михайла Федорова на посаду Міністра оборони України. Про це стало відомо з прямої трансляції на телеканалі "Рада".

"За" призначення нового міністра оборони проголосували 277 депутатів, 8 утрималися, а 26 не голосували взагалі. Таким чином Федоров став четвертим очільником Міноборони України за час повномасштабної війни.

відео дня

Результати голосування за призначення Федорова міністром оборони / фото: t.me/yzheleznyak

Федоров озвучив головні напрямки роботи на посаді глави Міноборони

Михайло Федоров напередодні голосування депутатів виступив у Верховній Раді з промовою, у якій окреслив своє бачення трансформації системи оборони України.

Зокрема, за його словами, пріоритетними напрямки роботи Міноборони будуть: армійська система управління, масштабування дронів та ШІ, підготовка військових і реформа ТЦК, антикорупція та аудит Міноборони, оборонна промисловість і міжнародні партнери.

Що відомо про нові підходи до організації роботи Міноборони

Главред писав, що президент Володимир Зеленський та Михайло Федоров вже обговорювали, що головним принципом роботи Міноборони у майбутньому буде технологічність.

Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Тому Україна має відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою.

Призначення Федорова на нову посаду - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку січня президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Під час пленарного засідання Верховної Ради України 13 січня народні депутати підтримали рішення щодо звільнення Михайла Федорова з посади Міністра цифрової трансформації.

Водночас нардепи провалили голосування щодо розгляду Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. "За" проголосували 206 нардепів з 226 необхідних. Проти проголосували два нардепи, 26 утримались, а 60 не голосували.

Більше новин:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред