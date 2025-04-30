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Росія та КНДР вийшли на новий рівень "братерства" - будуватимуть міст

Тарас Сидоржевський
30 квітня 2025, 14:39оновлено 30 квітня, 15:52
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Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного мосту через річку Туманну, який з’єднає країни.
путин ким мост
Через річку Туманну побудують міст / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот, GMK Center

Читайте у матеріалі:

  • РФ почала будівництво автомобільного мосту до КНДР
  • Міст мають добудувати до кінця 2026 року
  • Об’єкт можуть використати для обходу санкцій

Прем’єр-міністр країни-агресора Росії Михайло Мішустін оголосив про початок будівництва автомобільного мосту через річку Туманну в Приморському краї, який має з’єднати РФ із Корейською Народно-Демократичною Республікою.

Проєкт позиціонують як "символ зміцнення дружніх відносин" між Москвою та Пхеньяном, попри міжнародну ізоляцію обох режимів, пишуть пропагандистські РИА Новости.

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На сьогодні єдиним транспортним переходом між РФ та Північною Кореєю залишається залізничний міст через річку Туманну. Новий об’єкт має забезпечити цілорічне автомобільне сполучення, що, ймовірно, використають для посилення торгівлі, а також нелегальних поставок і обмінів в обхід міжнародних санкцій.

За словами Мішустіна, міст стане "ключовим етапом" у розвитку двосторонньої співпраці. Він підкреслив, що це не просто інженерний об'єкт, а "знак стратегічного партнерства", що розвивається відповідно до нових домовленостей між диктаторами РФ і КНДР.

Будівництвом мосту займатиметься російська компанія "Тоннельюжстрой". Згідно з урядовим розпорядженням, термін реалізації проєкту - до кінця 2026 року, хоча офіційно заявлено про плани завершити роботи за півтора року.

Стрімке зближення КНДР і РФ

У червні 2024 року Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", що закріплює проросійську та антизахідну орієнтацію Пхеньяна. У документі задекларована і військова взаємопідтримка між авторитарними країнами. В ході російсько-української війни КНДР надає широку допомогу російській окупаційній армії у вигляді ракет, боєприпасів та живої сили.

Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули. Про це 30 квітня повідомили південнокорейські парламентарі, посилаючись на дані національної розвідки, передають Reuters і Yonhap.

За інформацією розвідки Південної Кореї, Росія залучила близько 15 тисяч північнокорейських військових до бойових дій у цьому регіоні. Серед загальних втрат приблизно 4,7 тисячі осіб, з них понад 600 — загиблі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені до Росії. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області. Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР, інфографіка / інфографіка: Главред

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Що таке "РИА Новости"

"РИА Новости" - російське інформаційне агентство, один із головних рупорів російської пропаганди. Входить до медіагрупи "Россия сегодня" і є частиною цього бренду. Головний директор - відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. РИА Новости заборонено до мовлення в Євросоюзі за звинуваченням у маніпулюванні інформацією та грубому спотворенні фактів.

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