Росія та КНДР вийшли на новий рівень "братерства" - будуватимуть міст

Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного мосту через річку Туманну, який з’єднає країни.

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Через річку Туманну побудують міст / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот, GMK Center

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РФ почала будівництво автомобільного мосту до КНДР

Міст мають добудувати до кінця 2026 року

Об’єкт можуть використати для обходу санкцій

Прем’єр-міністр країни-агресора Росії Михайло Мішустін оголосив про початок будівництва автомобільного мосту через річку Туманну в Приморському краї, який має з’єднати РФ із Корейською Народно-Демократичною Республікою.

Проєкт позиціонують як "символ зміцнення дружніх відносин" між Москвою та Пхеньяном, попри міжнародну ізоляцію обох режимів, пишуть пропагандистські РИА Новости.

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На сьогодні єдиним транспортним переходом між РФ та Північною Кореєю залишається залізничний міст через річку Туманну. Новий об’єкт має забезпечити цілорічне автомобільне сполучення, що, ймовірно, використають для посилення торгівлі, а також нелегальних поставок і обмінів в обхід міжнародних санкцій.

За словами Мішустіна, міст стане "ключовим етапом" у розвитку двосторонньої співпраці. Він підкреслив, що це не просто інженерний об'єкт, а "знак стратегічного партнерства", що розвивається відповідно до нових домовленостей між диктаторами РФ і КНДР.

Будівництвом мосту займатиметься російська компанія "Тоннельюжстрой". Згідно з урядовим розпорядженням, термін реалізації проєкту - до кінця 2026 року, хоча офіційно заявлено про плани завершити роботи за півтора року.

Стрімке зближення КНДР і РФ

У червні 2024 року Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", що закріплює проросійську та антизахідну орієнтацію Пхеньяна. У документі задекларована і військова взаємопідтримка між авторитарними країнами. В ході російсько-української війни КНДР надає широку допомогу російській окупаційній армії у вигляді ракет, боєприпасів та живої сили.

Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули. Про це 30 квітня повідомили південнокорейські парламентарі, посилаючись на дані національної розвідки, передають Reuters і Yonhap.

За інформацією розвідки Південної Кореї, Росія залучила близько 15 тисяч північнокорейських військових до бойових дій у цьому регіоні. Серед загальних втрат приблизно 4,7 тисячі осіб, з них понад 600 — загиблі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені до Росії. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області. Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Армія КНДР, інфографіка / інфографіка: Главред

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