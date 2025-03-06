"Постріл у дві ноги": Загородній оцінив, що буде далі з військовою допомогою Києву

Припинення допомоги Україні буде дуже ризикованим для Трампа.

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Тарас Загородній вважає, що у Трампа є ризик "перегнути палицю" / Колаж: Главред, фото: defense.gov, УНІАН, скріншот

Політичний експерт Тарас Загородній оцінив ризики того, що президент США Дональд Трамп відмовиться продавати зброю Європі, щоб та передавала її Україні.

На його думку, такий розвиток подій малоймовірний.

"Позиція Трампа полягає в тому, що гроші мають прийти в США. Якщо живі гроші з Європи прийдуть на закупівлю озброєння, Трамп не заборонить виконати замовлення", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

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Загалом, припинення допомоги Україні буде дуже ризикованим для Трампа. Адже американський Конгрес проголосував, гроші з бюджету США виділили, є контракти.

"У разі зупинки всього цього виникає питання до нього про те, як можна вірити Штатам", - сказав Загородній.

Крім того, за словами аналітика, у Європи виникне питання з приводу 5% ВВП на оборону. Європейці можуть задуматися про те, щоб вкладати гроші або у свою, або в українську "оборонку".

"Адже українці можуть наклепати ракет. Що, Україна не зробить ракети дальністю 4 тисячі км? Так зробить! Хто був на Південмаші, напевно бачив ракету "Сатана", величезну дуру - вона літала на 15 тисяч км, адже це міжконтинентальна ракета. Хіба Південмаш не зможе підняти старі креслення, модернізувати їх, додати європейську електроніку? Та зробить він усе! Руки пам'ятають, ці навички нікуди не поділися", - вважає Загородній.

Аналітик додав, що у Трампа є ризик "перегнути палицю", і це вже відчувається.

"Якщо перепалкою із Зеленським Трамп і Венс вистрілили собі в ногу, то припинення допомоги Україні буде пострілом у дві ноги. Тоді Японія, Південна Корея і всі інші терміново потурбуються про створення ядерної зброї. Та й по всьому світу, побачивши всю цю "п'янку", будуть по-іншому реагувати", - резюмував Загородній.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, видання CNN писало про те, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За словами чиновників і аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України.

Daily Mail писало, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду сказав, що інформація з польського кордону і хаба американської допомоги в Ясьонку підтверджує повідомлення про припинення військової допомоги США для України. Він зазначив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні - тимчасова, і пов'язана з подіями в Білому домі, що відбулися 28 лютого.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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