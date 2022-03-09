ЗСУ вибили окупантів з Дергачів: ворог отримав по зубах на Харківщині

/ Макс Левін

Збройні сили України вибили російських окупантів з Дергачів у Харківській області і повністю контролюють територію.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов у своєму Telegram-каналі.

"Збройні Сили України вигнали російського окупанта з Дергачів і повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника і перейшли в контрнаступ", - зазначив він.

За словами Синьогубова, серед втрат техніки ворога - 2 танки і 2 броньовані автомобілі.

Українські військові втрат не зазнали.

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"Ми на своїй землі і будемо захищати кожен сантиметр! Слава Збройним силам України", - підкреслив голова ОВА.

Дергачі-важливий транспортний вузол. Через нього проходять траси обласного значення і залізнична гілка Харків – Білгород.

Раніше повідомлялося, що угруповання сил оборони Києва утримує певні рубежі. В результаті удару ЗСУ в Київській області сили російських окупантів понесли суттєві втрати.

"У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат", - підкреслюється у зведенні.