Глава Миколаєвщини пояснив, в чому феномен Чорнобаївки

ЗСУ розбили окупантів у Чорнобаївці вже 10 разів / Фото Maxar Technologies

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

За його словами, в Чорнобаївці розташований аеродром, який російські військові зайняли буквально в перші дні війни. Вони стали звозити туди техніку і готувати опорний пункт для подальшого просування. Зокрема, завезли вертольоти, РСЗВ Град, РЕБ, ППО тощо, розповів Кім в інтерв'ю УНІАН.

"Їх почали обстрілювати наші сили, оскільки окупанти там як на долоні. Вони почали звідти відходити. Але вони не встигають відходити, їм постійно прилітає. Думаю, наші військові пристріляли точку, тому тепер легше по них влучати. Поки окупанти там не будуть повністю знищені, або поки вони звідти не поїдуть, історія буде повторюватися", - зазаначив глава Миколаєва.

Як повідомляв Главред, 24 березня Збройні Сили України завдали чергової вогневої поразки російським окупаційним силам в Чорнобаївці Херсонської області. Як уточнив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, ЗСУ розбили окупантів у Чорнобаївці вже в 10-й раз.

Довідка. Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб за 10 кілометрів від Херсона. На околиці знаходиться Міжнародний аеропорт Херсон.

Чорнобаївка була заснована в кінці 17 століття, а історію її виникнення пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Чорнобаєм, який отримав ці землі в подарунок від російської цариці Катерини.

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